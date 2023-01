Ney, el hermano cantante de Dani Alves confundido con un asesino y convertido en su principal defensor

El dolor infinito de la hermana de Paloma: “David es un psicópata, pero ella no...

Desde el pasado 20 de enero, Dani Alves (39 años) permanece en prisión preventiva sin fianza tras ser acusado de un delito de agresión sexual a una joven de 23 años. Una situación que no sólo ha cambiado la vida del futbolista. También la de su entorno más cercano. Entre ese grupo destaca su hermano, Ney, que se ha convertido en su principal defensor.

Recientemente envío un mensaje a través de Espejo Público, en el que asegura que el brasileño es inocente. "Mi hermano cayó en una trampa. Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido está hundiendo su carrera", expresó Ney Alves, quien también asegura que aquellos que respaldan al futbolista harán todo lo posible para ayudarle.

"Estamos sufriendo mucho con todo esto, estamos en un juego de ajedrez. Veo cosas dudosas que no se están haciendo bien. Mis padres y yo queremos viajar a España", aseguró Ney Alves, un aficionado al fútbol que se ha dedicado a la música.

Al igual que Dani Alves, Ney es un aficionado del deporte rey. Sin embargo, no lo ha convertido en su profesión. A día de hoy es meramente un hobby que compagina con su carrera musical. En sus redes sociales, de hecho, se define como artista.

Ney, en concreto, es cantante de forró, un género musical, así como una danza folclórica, que tiene su origen en las fiestas populares de Brasil. De hecho, antes de emprender su carrera en solitario, lideraba una banda denominada Forró na hora. Ka Ka Ka, Arriba Abajo o Saudade de Você son algunos de los títulos de sus canciones. Esta última tiene más de 310.000 reproducciones en Spotify.

A través de su cuenta de Instagram, Ney Alves muestra ambas facetas. La de cantante y la de aficionado al fútbol. También deja al descubierto su lado más personal y el orgullo que siente por su familia. Hoy, además, se presenta como el gran defensor de su hermano. "Pase lo que pase, tu bien mayor, que es tu familia, está dispuesto a dar la vida si es necesario para sacarte de esta, porque sabemos el ser humano que eres", escribió junto a un par de fotografías después de que Dani Alves ingresara en la cárcel.

Aunque tiene un perfil más discreto que el del exjugador del Barcelona, Ney Alves también se ha visto envuelto en alguna polémica relacionada con la justicia. En 2016 su imagen se asoció a la de un asesino de niñas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Fue una gran confusión y él mismo se vio en la obligación de aclararlo.

Aquel malentendido lo convirtió en víctima de amenazas a las que intentó hacer frente denunciándolo en un medio local. En una entrevista con el programa Manhã no Vale de Rádio Jornal expresó: "Estoy en riesgo. Mis hijos están preocupados, mi madre ni siquiera durmió anoche porque me estaba vigilando. Tuve que encerrarme en la casa. Es una situación que me tomó por sorpresa. Daniel está ahí, loco, sin saber qué hacer".

Conmovido, Ney Alves intentó limpiar su imagen públicamente. "Soy un tipo serio, honesto, trabajador, que lucha mucho para triunfar en la música", dijo entonces, aclarando que sería la última vez que se pronunciaría sobre aquel tormentoso episodio. Ahora, aunque no está implicado directamente, vive otra situación igual de angustiosa. El amargo momento que atraviesa su hermano lo ha devuelto al foco mediático.

