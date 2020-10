Elettra Lamborghini estrena profesión tras su mediática boda: los detalles de su nuevo proyecto

Elettra Lamborghini (26 años) está viviendo una de sus mejores etapas, tanto a nivel personal como profesional. Pocos días después de haberse dado el 'sí, quiero' con Nick van del Wall, mejor conocido como Afrojack (33), ha salido a la luz su nuevo proyecto. Un trabajo del que muy pronto sus seguidores serán testigos.

El próximo 29 de octubre saldrá a la venta Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo (Elettra Lamborghini y la diosa del ritmo), un libro tipo historieta en la que ella es la protagonista. El texto, que presentan como una novela gráfica escrita en tono irónico, pero a la vez divertida, está dirigido principalmente a adolescentes. Según han informado desde la editorial, con este trabajo Elettra Lamborghini se proyecta a sí misma en un universo paralelo, lleno de sorpresas y obstáculos que debe superar.

"Cuando BeccoGiallo [la editorial] me propuso ser la protagonista de una historieta acepté inmediatamente. Me llamó la atención la idea de poder convertirme en una heroína, quizás con superpoderes. Una especie de Wonder Elettra, en una versión más moderna", ha comentado la cantante, cuya forma de ser generó interés en la empresa dedicada a la publicación del libro.

"La actitud y el carácter de Elettra, irreverente pero también increíblemente chic, simpático y siempre espontáneo, la convierten en la cara perfecta para un cómic", dice la nota de prensa difundida por BeccoGiallo.

Elettra Lamborghini, durante una fiesta por la final de 'GH VIP' 2017. Gtres

Aunque el libro saldrá a la venta en unas semanas, ya se puede preordenar en Amazon. Así lo ha informado la editorial en sus redes sociales, donde también han presentado la portada del texto. Un diseño que reúne todos los elementos característicos de una historia para adolescentes: colores vivos, una caricatura y diferentes iconos como estrellas, corazones y hasta una corona. Esta es la entrada a una aventura en la que el camino hacia el éxito no será nada sencillo.

La noticia sobre el nuevo proyecto de Elettra se dio a conocer el mismo que la que fuera concursante de GH VIP 5 abrió el álbum de su boda. La heredera de Lamborghini publicó este miércoles una serie de fotografías del día más bonito de su vida, junto a un texto de agradecimiento. Tanto a sus seguidores como al equipo que estuvo detrás de la ceremonia. "Todo fue perfecto. Ver la sonrisa y las lágrimas de nuestra familia y amigos no tuvo precio", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Una boda inolvidable

Elettra Lamborghini y Afrojack se dieron el 'sí, quiero' el pasado 26 de septiembre en un espectacular enclave con vistas al Lago de Como, Italia. Una ceremonia íntima -solo con familiares y amigos cercanos- en la que no faltó ningún detalle. Flores, comida, champán, una impresionante tarta nupcial de seis pisos y hasta fuegos artificiales. La pareja estuvo al pendiente de todo para recordar este día como el mejor de sus vidas.

Antes de dar inicio a la fiesta, con la música como protagonista debido al trabajo de Afrojack, Elettra llegó del brazo de su padre, el multimillonario Tonino Lamborghini (72). Ataviada con un vestido blanco, de encaje, con escote corzón y muy ceñido, la cantante caminó hasta el altar donde se encontraba el Dj. Un diseño que cambió horas más tarde por un modelo más sensual que incluso, dejaba al descubierto parte de su lencería.

Hoy, Elettra Lamborghini celebra por partida doble. Mientras sigue saboreando la felicidad de su boda, entre fotos y recuerdos, empieza la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo libro. Un proyecto que le ha abierto el camino hacia una nueva profesión.

