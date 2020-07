Kimberly Guilfoyle, la pareja del hijo mayor de Donald Trump, da positivo en Covid-19

Kimberly Guilfoyle (51 años), novia del hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump (74), y una de las principales integrantes del comité de recaudación de fondos para la campaña de reelección del líder republicano, ha dado positivo en Covid-19, tal y como han informado este pasado viernes medios locales. Guilfoyle, quien es asintomática, fue diagnosticada en Dakota del Sur antes de asistir al acto encabezado por el gobernante en el Monte Rushmore.

En cambio, ehijo del presidente, Donald Trump Jr. (42), ha dado negativo. El jefe de personal del Comité de Finanzas de la campaña de Trump, Sergio Gor, ha indicado en un comunicado citado por la prensa local que Guilfoyle "fue aislada de inmediato para limitar cualquier exposición". El diario The New York Times ha señalado, según datos de una persona familiarizada con el tema, que Guilfoyle viajó junto a Donald Trump Jr. para asistir a la ceremonia, aunque ambos no se trasladaron en el Air Force One.

Trump Jr. y su mujer en 2018.

La versión agrega que las personas que están en contacto con el presidente son examinadas por precaución y de forma rutinaria para detectar si tienen el virus. Ella asistió, el pasado 19 de junio, al mitín de Trump en Tulsa (Oklahoma) y al discurso que pronunció días después en Phoenix (Arizona) ante la organización conservadora Turning Point USA. El pasado 8 de mayo, Katie Miller, la portavoz del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio positivo por Covid, un día después de conocerse que un asistente personal del mandatario resultó también contagiado del coronavirus. Poco después de que la Casa Blanca confirmara que "un miembro del equipo del vicepresidente" había dado positivo en el test de la enfermedad, Trump reveló su identidad.

"Ella es una joven maravillosa, Katie, la portavoz... Dio positivo de repente", dijo Trump durante un encuentro con congresistas republicanos en la Casa Blanca. Además de ser la portavoz de Pence, Miller es la esposa de uno de los asesores más influyentes de Trump, Stephen Miller, conocido como el artífice de la política migratoria de la Casa Blanca, incluidas varias de sus medidas más duras contra la población indocumentada. La cadena estadounidense CNN indicó que ocho integrantes del equipo de avanzada de Trump que se trasladó a Tulsa dieron positivo a la enfermedad, que ha sido contraída por 2.793.022 estadounidenses y ha causado 129.405 muertes en el país.

Melania, el contrapunto de la familia

Desde que se convirtió en primera dama, Melania ha sido la antítesis de su marido en lo que respecta a su personalidad y relaciones con la prensa, ya que ella prefiere mostrarse discreta y sosegada y evitar conflictos y polémicas. Tan solo se ha enfadado en público para defender la privacidad de su hijo, Barron, un adolescente de 14 años. Casada con Donald Trump desde hace quince años, ha permanecido alejada del foco de la primera línea en los negocios de su esposo, un terreno que ha ocupado Ivanka (38), hija del primer matrimonio del presidente Trump.

Según sostiene Bennett en su libro, Melania se siente relegada a un segundo plano y esa tensión quedó reflejada cuando la primera dama llevó una gabardina de Zara con el polémico mensaje "I really don't care, do u?" (realmente no me importa, ¿(y) a ti?) durante una visita a la frontera con México en junio de 2018. Antes de ser modelo y llevar una vida del lujo, Melania Knauss vivía en un modesto apartamento en un bloque de pisos con su familia en el pueblo de Sevnica. Es hija de Viktor Knavs, que trabaja en un concesionario de coches, y de Amalija, en una fabrica textil.

Su sueño de ser modelo se hizo realidad cuando en 1987 el fotógrafo Stane Jerko se fijó en ella. Debutó en Milán y París, una oportunidad que también aprovechó para estudiar idiomas. En 1996 se trasladó a Nueva York. Aunque es muy cuidadosa y reservada con su vida privada, se sabe que conoció a su marido, Donald Trump, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998. Se enamoró de Trump por "su increíble mente, su inteligencia y su gran energía", explicó Melania en una entrevista para el canal MSNBC.

