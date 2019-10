Polémica en Croacia: una famosa conejita 'Playboy' aspira a ser presidenta del gobierno

Ava Karabatic (31 años) ha llegado al mundo de la política para intentar "cambiar y mejorar la situación actual" de Croacia. La ex conejita Playboy anunció este lunes su candidatura a la presidencia para las próximas elecciones, que se celebrarán en enero de 2020.

La protagonista ha relatado a través de sus redes sociales que con esta iniciativa pretende dar un giro a su vida. Pero lo cierto es que la noticia ha generado diferentes reacciones en los croatas: mientras unos la apoyan de forma férrea, otros manifiestan su descontento ya que no ven con buenos ojos que una persona sin experiencia en política y del mundo del espectáculo y la televisión tenga la potestad para liderar un país.

"He decidido que me postularé para ser presidenta. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen", ha anunciado en su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 57 mil seguidores. "Sé que voy a tener muchos comentarios porque soy una estrella, pero eso no ignora mi lado intelectual, soy profesora de lengua italiana y literatura romana", añadió Karabatic, que también ha hecho sus pinitos como actriz y en el mundo de la pintura. "Mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava es importante", concluye en su discurso público.

La croata ha adelantado algunas de las primeras medidas y los cambios que realizaría en el gobierno en el caso de que se convirtiese en la líder del país: "Si fuese presidenta llevaría a cabo la legalización de la marihuana y de la prostitución para mantener a las trabajadoras sexuales aseguradas y para recaudar impuestos, tanto de las mujeres que ejercen esta labor como de quienes solicitan sus servicios". También ha argumentado que esta medida ayudaría a calmar "las frustraciones sexuales que existen en nuestro país".

Pero su lucha no solo se basa en eso, sino que también se ha querido volcar en la lucha contra la corrupción, tan presente en la sociedad actual: "Estoy más que harta de la corrupción, y no, no tengo miedo de escribir sobre la realidad sociopolítica croata. ¡No le tengo miedo a nadie y expreso públicamente mis puntos de vista!", destacó Ava. Además, la croata ha manifestado su compromiso a introducir programas de educación sexual en los colegios, y también a facilitar el procedimiento de adopción de niños, proyectos en defensa de los animales, reducir el apoyo a las iglesias, y mucho más.

Ava Karabatic es totalmente conocedora de que nada será fácil, y que su pasado como conejita de Playboy tiene mucho que ver a la hora de que la gente la prejuzgue y la mire con otros ojos. Pero ella no reniega de su pasado, y quiere demostrar que, además de una cara y cuerpo bonito, su intelecto está a la altura de dirigir Croacia.

