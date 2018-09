Marcia Cross, de 'Mujeres Desesperadas', anuncia que tiene cáncer

La actriz Marcia Cross (56 años) está atravesando uno de sus peores momentos personales y lo está afrontando con la mejor de sus sonrisas y con inusitada entereza. Cross ha hecho público a través de su red social Instagram que padece cáncer. Una dura confesión que la mítica Bree de Mujeres desesperadas ha encarado con optimismo. "Muy agradecida y feliz de estar viva, aunque triste de que mi pelo se esté cayendo y solo mida unos pocos centímetros ahora", ha expresado la actriz estadounidense junto a una foto en la que aparece apenas sin pelo y con una mueca cómica.

La actriz ha querido compartir esta vivencia con sus queridos seguidores, pero en todo momento queriendo restar alarmismo, aunque este ha sido irrefrenable al segundo de colgar la fatídica noticia: "Estoy bien. No quería asustarles. Han pasado ocho meses después del tratamiento". En una publicación posterior, Cross matizó que su estado de salud es razonablemente "bueno" dadas las circunstancias: "Siento que mi publicación no fuera clara. Estoy en el post-cáncer. Todo está bien ahora. Fue un viaje duro, pero estoy sana, feliz y más presente y agradecida que nunca. Gracias desde lo más profundo de mi corazón siempre en expansión para todos vosotros".

No solamente se quedó en confesión, sino que la actriz quiso también que sus seguidores compartieran sus experiencias con ella e interactuó: "¿Alguien más sufre pérdida de pelo debido al cáncer? Contádmelo. Os entiendo". Sin duda, todo un ejemplo de valentía y fortaleza con el que Cross ha conquistado a sus fans en las redes, las cuales se volcaron con su lucha.

Eso sí, además de las personas anónimas, la artista también recibió el apoyo incondicional y los mensajes cargados de amor de algunas de sus compañeras, como Kelly Rutherford (49), Haylie Duff (33) y Lori Loughlin (54). Por su parte, Rutherford, la actriz de Gossip Girl, replicó a su mensaje con un sentido "te quiero", mientras Haylie y Lori quisieron alabar a Cross con un "todavía tan guapa" y "siempre impresionante". Marcia, ante el aluvión de mensajes de sus amigos y admiradores, se emocionó y escribió: "Gracias por todo vuestro amor, me hacéis llorar".

Lo cierto es que Marcia Cross ha demostrado a lo largo de su vida lo fuerte que es ante los reveses de la vida. No es la primera vez que se enfrenta a una difícil situación. Sin ir más lejos, en 1993 su entonces novio, el actor Richard Jordan, falleció tras batallar contra un tumor cerebral. Pero ahí no quedó su ejemplo de lucha. Marcia, que en la actualidad está felizmente casada desde junio de 2006 con Tom Mahoney, no flaquea en su titánica lucha gracias al apoyo incondicional y el cariño de su esposo, que tuvo que hacer frente a la misma enfermedad hace años. Al contrario que su primer amor, el corredor de bolsa sí logró salir victorioso de su enfermedad. El matrimonio tiene dos hijas, las gemelas Eden y Savannah, que ya han cumplido once años.

