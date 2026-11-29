Harry y Meghan cambian de planes: regresan a California antes de Navidad para reunirse con Doria Ragland

Se acabó el suspense y culebrón navideño de la Familia Real británica. Fin del misterio: el príncipe Harry (42 años) y Meghan Markle (45 años) regresan a Estados Unidos antes de Navidad.

Según adelanta Daily Telegraph, los duques de Sussex celebrarán las fiestas al otro lado del Atlántico, zanjando semanas de especulaciones sobre su calendario invernal.

En las últimas semanas se daba por hecho que iban a permanecer en el Reino Unido hasta los festejos navideños, o que la abuela materna, Doria Ragland (70), viajaría hasta allí para reunirse con su hija y sus nietos, aunque lejos de la Familia Real. Pero nada más lejos de la realidad: han cambiado de opinión.

El destino elegido es ahora su residencia de Montecito. Allí reunirán a sus hijos, el príncipe Archie (7) y la princesa Lilibet (5), con la madre de Meghan. Según fuentes consultadas por el citado diario, no le gusta viajar. El cálculo familiar es claro: menos horas de vuelo y un reencuentro cercano sin desplazamientos largos.

El rey Carlos III, en Sandringham, en noviembre de 2025. GTRES GTRES

La Navidad de los Windsor

Mientras los Sussex ponen rumbo a California, el grueso de la Familia Real británica mantiene su cita habitual en la finca de Sandringham, en Norfolk. Allí se reúne el núcleo de los Windsor para cumplir con un protocolo que combina etiqueta, tradición y costumbres centenarias.

Lo habitual es que se produzca un encuentro íntimo en Norfolk. La familia pasa las fechas navideñas en la finca campestre, lejos del bullicio londinense, del protocolo y las cámaras.

Ya en el interior de la finca, el rey Carlos III y sus seres queridos proceden a la entrega de regalos en Nochebuena. El intercambio de obsequios suele hacerse en la noche del 24 de diciembre, tras la merienda.

Al día siguiente, el 25 de diciembre, los miembros de la familia asisten juntos al servicio religioso matutino en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham. Su llegada a la tradicional Misa de Navidad, a la que suelen asistir a pie desde la residencia, atrae cada año la mirada del público y de las cámaras.

Aunque los encuentros son familiares, las veladas festivas siguen un código de vestimenta estricto y un orden de mesa protocolario, y vienen acompañadas de la emisión del tradicional mensaje navideño del monarca.

Los duques de Sussex. GTRES

Este año, la marcha de los duques de Sussex a Estados Unidos se producirá sin que se haya producido invitación real alguna en torno a ellos. Un aspecto que nunca estuvo en duda fue su ausencia en las celebraciones anuales de Sandringham, ya que una fuente declaró previamente a The Times que les resultaría "demasiado incómodo y complicado" y añadió que no esperaban invitación.

Ni la reunión navideña encabezada por el rey Carlos (78) en Sandringham ni el concierto de villancicos de la princesa Kate (44 años) figuran en su agenda.

A principios de este mes se informó de que la pareja no había sido invitada a este concierto anual de la princesa de Gales, una cita consolidada en el calendario real desde su primera edición en 2021. Este año, el servicio Juntos en Navidad se celebrará en la Abadía de Westminster el 11 de diciembre ante más de 1.600 asistentes, en su sexta edición, para destacar el amor, la bondad y el cuidado mutuo.

Aunque figuras destacadas de la realeza, como el rey Carlos y la reina Camila, han acudido a lo largo de los años, los duques de Sussex nunca han estado presentes en este servicio anual.

Aunque Harry y Meghan regresaron al Reino Unido en agosto, fuentes próximas señalan que nadie en su entorno esperaba un hueco en el calendario oficial navideño de Palacio.

Recuerdos de Norfolk

La distancia física no borra la memoria. En una reciente aparición en el programa This Morning, de ITV, el príncipe Harry tiró de hemeroteca personal para evocar las Navidades pasadas en Norfolk.

En otro momento de la entrevista, dio a entender que planeaba pasar la Navidad en el Reino Unido al señalar que Archie y Lilibet estaban deseando que nevara.

Definió aquellas celebraciones como un "festival de pavo" y enumeró "toda clase" de carne "que puedas imaginar": asada, desmenuzada y ahumada.

Sin embargo, una cosa quedó clara en su charla: no se meterá en la cocina, tal como explicó con estas palabras: "Probablemente será mi esposa quien cocine. Mi esposa es muy buena en la cocina, al igual que mi suegra, así que se lo dejaré a ellas. Quizás gumbo, sí, quizás pavo, quizás gumbo".

Por su parte, la agenda de la princesa Kate acapara estos días buena parte de la atención mediática por su participación en el documental Heal, centrado en el impacto de su diagnóstico de cáncer y en su proceso de recuperación.

En la producción, la princesa habla con franqueza sobre cómo la enfermedad transforma a una persona y altera su cuerpo, aborda la dureza de los momentos más difíciles y se emociona al escuchar los mensajes de apoyo de sus hijos, George (13), Charlotte (11) y Louis (8), y de su entorno familiar.