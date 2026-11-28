Los príncipes belgas Aurèle y Estelle de Merode han dado a luz a su primera hija. @estelledemerode

Nace la princesa Talitha, la nueva integrante de una de las familias aristocráticas más poderosas y antiguas de Bélgica

La aristocracia belga tiene una nueva integrante. Los príncipes Aurèle y Estelle de Merode han sido padres por primera vez y ya han desvelado el nombre de su hija: Talitha.

La pequeña nació el pasado 23 de noviembre, pero sus padres han esperado unos días para anunciar la noticia.

Ha sido la princesa quien ha compartido la primera imagen de la recién nacida en Instagram. Una fotografía de un pequeño mameluco rosa, sin mostrar todavía su rostro, con la que ha presentado a su hija y abierto un nuevo capítulo familiar.

El anuncio llegó el 27 de noviembre y no tardó en despertar curiosidad por el nombre elegido. Talitha tiene origen arameo y significa "niña pequeña" o "muchacha". Su referencia más conocida aparece en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús pronuncia Talitha koum, que significa "Niña, a ti te digo, levántate", al devolver la vida a la hija de Jairo.

La elección del nombre, cargada de simbolismo, conecta así a la recién nacida con uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento.

Los príncipes Aurèle y Estelle de Merode han dado la bienvenida a su primera hija. @estelledemerode

Una boda en Marruecos

Aurèle y Estelle de Merode se casaron en mayo de 2023 en Taroudant, al sur de Marruecos, en una celebración que reunió a miembros de la aristocracia belga y de distintas casas nobiliarias europeas.

La ceremonia tuvo lugar en Domaine du Oued, una propiedad familiar rodeada de palmeras y olivos, en las proximidades de las montañas del Atlas. El enlace combinó las tradiciones occidentales con elementos de la cultura marroquí y se prolongó durante varios días.

Desde entonces, el matrimonio ha repartido su vida entre Bruselas y Roma, donde dispone de una residencia neorrenacentista vinculada al legado del príncipe Alexandre de Merode, padrino de Aurèle. La vivienda, cargada de historia, se ha convertido en uno de los espacios más especiales para Estelle, que participa junto a su marido en los trabajos de restauración.

La llegada de Talitha supone ahora un cambio en su vida lejos de los compromisos profesionales y sociales que ambos mantienen. Una nueva etapa para una pareja que, hasta ahora, había compaginado sus proyectos empresariales con su implicación en distintas iniciativas culturales y sociales.

Aurèle de Merode, en su boda con la princesa Estelle. El príncipe pertenece a la histórica Casa de Merode, una de las once únicas familias con título de príncipe en Bélgica, con sede histórica en el castillo de Westerlo, en la región de Flandes. @estelledemerode

Estelle de Merode, diseñadora

La princesa Estelle ha desarrollado su carrera en el mundo del diseño y la moda. En 2021 fundó Enamoure, una firma belga de marroquinería que apuesta por bolsos de líneas depuradas, siluetas de inspiración retro y una estética contemporánea.

Sus creaciones han llegado incluso a la reina Matilde de Bélgica, que lució uno de sus diseños en un acto público en 2025.

Su actividad también se extiende al ámbito social. Junto a Aurèle, participa en Beyond Stigma Initiative, un proyecto centrado en combatir los prejuicios relacionados con la salud mental, fomentar la empatía y reivindicar la dignidad de las personas. Una iniciativa que busca poner el foco en el bienestar psicológico y en la importancia de abordar estas cuestiones sin estigmas.

Aurèle, por su parte, trabaja en el sector inmobiliario. Tras su paso por el grupo constructor familiar Gillion, cofundó con su madre, Nathalie de Merode, Gillion Crowet Estate Alliance, una firma dedicada a la valoración y gestión de activos inmobiliarios.

Aurèle y Estelle de Merode contrajeron matrimonio en Marruecos en 2023. @estelledemerode

El linaje de Merode

El título de Aurèle no procede de una familia real reinante, sino de uno de los linajes aristocráticos más antiguos de Bélgica.

La casa de Merode tiene sus raíces en Renania, en un territorio situado en la actual Alemania, y cuenta con una historia documentada que se remonta a casi nueve siglos. Su archivo familiar conserva documentos desde 1040.

La familia desempeñó un papel relevante en la historia política y social de Bélgica. Entre sus miembros destaca Félix de Merode, que participó en el proceso de independencia del país en 1830. Un siglo después, en 1930, el título de príncipe de Merode se extendió a todos los miembros de la familia con motivo del centenario de la independencia belga.

Aurèle pertenece a la rama de Solre-sur-Sambre. Es hijo del príncipe Amaury de Merode y de Nathalie Gillion-Crowet, y bisnieto de Amaury de Merode (1902-1980), quien fue mariscal de la corte del rey Leopoldo III y presidió el Real Automóvil Club de Bélgica y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La princesa belga Estelle de Merode. @estelledemerode

Su familia también cuenta con vínculos destacados en el ámbito cultural, deportivo y filantrópico. Su abuela Anne-Marie Crowet fue tenista, mientras que su abuelo Roland Gillion recibió el título de barón de manos del rey Alberto II por su labor filantrópica.

Talitha nace así en una familia con una larga historia ligada a la aristocracia belga. Sin embargo, por ahora, sus padres han preferido mantener su imagen en el anonimato.

La primera fotografía de la pequeña no muestra su rostro, sino el detalle de la ropa que han elegido para presentarla al mundo. Una discreta forma de anunciar un nacimiento que marca el comienzo de una nueva generación de los Merode.