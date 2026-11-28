Kate Middleton, con sus hijos, en el documental 'Heal', donde relata su experiencia con el cáncer. @princeandprincessofwales

Kate Middleton desvela las 11 lecciones que le ha dejado el cáncer: "Te pierdes a ti misma, es difícil volver a ser quien eras"

Kate Middleton (44 años) ya no mira la vida de la misma manera. El cáncer alteró su cuerpo, sus emociones y la forma en la que entendía su propia identidad. La enfermedad la obligó a detenerse, a convivir con la incertidumbre y a enfrentarse a una realidad que no había elegido.

También le enseñó algo que hoy intenta no olvidar: hay cosas que antes parecían importantes y que, después de atravesar una experiencia así, dejan de serlo.

En su nuevo documental, Heal, que tiene una duración de 30 minutos y se estrenará el 29 de noviembre en la BBC, la princesa de Gales se abre como nunca sobre el miedo, la recuperación y las secuelas que no siempre se ven.

Lo hace mientras afronta las Three Peaks Challenge (el reto de las Tres Cumbres británicas), una travesía por las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales que adquiere un significado mucho más profundo que el de una hazaña física.

En este espacio profundamente personal, Kate Middleton también habla por primera vez sobre la gravedad de su enfermedad, revelando cómo entraba y salía de la consciencia durante su estancia en el hospital en enero de 2024.

Kate Middleton ha compartido sus reflexiones más profundas sobre su cáncer en el documental 'Heal'. NBC

No se trata únicamente de volver a caminar, entrenar o recuperar fuerzas. Es una manera de medir hasta dónde ha llegado y de reconciliarse con una vida que, después del cáncer, siente que debe aprender a vivir de nuevo.

Las palabras de la mujer del príncipe Guillermo (44) dejan 11 reflexiones sobre la enfermedad, la familia, el amor, la salud emocional y el valor de las pequeñas cosas.

1. El cáncer te cambia

La enfermedad no termina en el diagnóstico ni en los tratamientos. "El cáncer te cambia", afirma. "Pero el cambio no solo afecta al cuerpo. Te cambia físicamente. Tienes que pasar por tratamientos, cirugías y todo lo demás".

"Cambia la forma en que piensas y sientes, e influye profundamente en todos los aspectos de la vida. Lo sé por experiencia propia y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que solo medicamentos", analiza.

2. "La oscuridad" del hospital

Uno de los pasajes más estremecedores del documental es el recuerdo de su estancia en el hospital. Así describe el entorno clínico: “No hay aire fresco, ni vegetación a tu alrededor. Es muy austero, extraño y despojado”.

Kate describe la desorientación, el miedo y la pérdida intermitente de consciencia que vivió durante aquellos días: "La oscuridad fue una experiencia realmente aterradora y desorientadora".

"Creo que perdía y recuperaba la consciencia intermitentemente. Fue un momento muy oscuro. Pero también, en algún momento, me di cuenta de que alguien me sostenía la mano", confiesa.

Pero en medio de aquella angustia hubo alguien que la acompañó: "No intentaban arreglar nada. Simplemente estaban ahí. Y siempre estaré agradecido por la presencia de alguien que me apoyó en ese momento. Y realmente hizo darme cuenta de la importancia de simplemente estar al lado de alguien en sus momentos más difíciles".

Los Príncipes de Gales, con sus hijos. @princeandprincessofwales

3. Solo hay que "estar ahí"

Kate ha aprendido que el impulso de solucionar los problemas de los demás no siempre es necesario: "Muchas veces pensamos que tenemos que arreglar algo, decir algo o hacer algo, pero no es necesario. Simplemente tenemos que estar ahí. Y así es como se ve el amor", reflexiona.

"Creo que esa es la luz que a menudo podemos encontrar incluso en los momentos más oscuros", confiesa en una lección que, según ella, también ha aplicado a su rol como madre.

4. Enfrentarse a la muerte

El diagnóstico también la obligó a tomar conciencia de su propia fragilidad. La posibilidad de que la vida no sea tan larga ni tan previsible como imaginaba alteró su forma de pensar.

"Cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, tienes que aceptar que la vida no es infinita", explica. Una experiencia así, reconoce, "te abre la mente y te ablanda el corazón". Y deja una huella difícil de borrar: "Una vez que vives algo así, es muy difícil volver a ser la persona que eras antes".

"Es triste, en cierto modo, que tengamos que llegar al final de la vida, al diagnóstico de cáncer o a una enfermedad grave para reflexionar realmente sobre algunas de estas cuestiones más importantes", cavila.

5. Aprender de nuevo

La enfermedad también puede hacer que desaparezcan certezas que hasta entonces parecían inamovibles. Kate habla de esa sensación de dejar de reconocerse y de tener que encontrar de nuevo su lugar.

"Algo como el cáncer lo arrebata todo", afirma. "Sí, es físico, pero también emocional. Las cosas que creías conocer ya no están. Y, en cierto modo, te pierdes a ti misma. Estoy teniendo que aprender de nuevo a vivir la vida plenamente, a encontrar alegría en las cosas sencillas, a sentirme conectada con mi cuerpo en un sentido interno de mí misma", dice.

6. Los mensajes de sus hijos

Los mensajes de George (13), Charlotte (11) y Louis (8) durante el reto de las Tres Cumbres son uno de los momentos más emotivos del documental.

Su hermano, James Middleton (39), le muestra los vídeos que sus hijos han grabado para animarla mientras sube Scafell Pike, la montaña más alta de Inglaterra con 978 metros sobre el nivel del mar.

"Oh, no. No lo hagas. Vas a hacerme llorar. No, por favor, no", le dice Kate a James mientras él se prepara para reproducir las grabaciones. Kate no puede contener las lágrimas.

Louis le recuerda que está a su lado: "Hola, mamá. Te quiero mucho y espero que te vaya bien en la montaña. Recuerda que siempre estoy en tu corazón contigo y te quiero muchísimo. Te seguiré a todas partes y siempre estaré contigo. Recuerda que te quiero muchísimo y te envío muchísimo amor".

George le dice que toda la familia la apoya y que ha estado siguiendo los movimientos de su madre por todo el Reino Unido con la aplicación de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Kate Middleton, con su hija Charlotte. @princeandprincessofwales

"Estamos pensando en ti ahora mismo, te queremos muchísimo y lo vas a hacer genial", le dice. Y añade: "Te ves muy, muy fuerte. Sigue así, te apoyamos incondicionalmente. Te queremos muchísimo".

Charlotte, por su parte, le transmite lo orgullosos que están de ella. La joven princesa, que le ha prestado a su madre una botella de agua morada para la aventura, añade: "Hola, mami. Te quiero muchísimo. Estamos muy orgullosos de que estés haciendo tu caminata y superando tus retos. Te deseamos mucha suerte y te estaré animando. ¡Hasta pronto!".

Los mensajes fueron enviados a James por el príncipe Guillermo, quien le pidió a su cuñado que los reprodujera cuando Kate llegara a la cima.

La princesa, visiblemente emocionada, abraza a su hermano antes de colocar una piedra sobre un mojón en la cima de la montaña : "Esto es para los niños. Me dieron la razón para salir del hospital. Me van a dar la razón para terminar este reto y volver a casa".

La princesa de Gales, en el documental 'Heal'. NBC.

Durante la ascensión con James, Kate revela que nunca participó en la tradición de tocar la campana con la que muchos pacientes con cáncer marcan el final del tratamiento: “Sí. Pero yo no toqué el timbre”, le dice.

Cuando su hermano le pregunta si esa fue su decisión, ella explica: "Curiosamente, ni siquiera sabía que eso existía". Entonces, su hermano sugiere que “quizás este sea el momento decisivo para ti”, refiriéndose a su reto en la montaña. “Debería haber traído una campana”, añade.

Más adelante, en el documental, Kate visita el hospital oncológico Christie, donde aplaude cuando un paciente toca la campana para celebrar la finalización de su tratamiento.

7. La maternidad

La enfermedad ha cambiado asimismo su manera de entender la maternidad. Kate reconoce que durante mucho tiempo se puede caer en la dinámica de llenar el día de tareas, responsabilidades y actividades, olvidando la importancia de compartir tiempo sin más.

"Pasamos demasiado tiempo haciendo cosas y no siendo", reflexiona. Una idea que ha trasladado a su vida con sus hijos: no siempre hay que organizar, resolver o planificar. A veces, basta con estar a su lado.

8. La naturaleza, su "refugio"

El contacto con el entorno natural ha tenido un papel esencial en su recuperación. Kate describe la naturaleza como su "santuario" y su "refugio", un lugar donde encuentra calma, perspectiva y una conexión que le resulta difícil experimentar en otros espacios.

Durante su estancia en el hospital, incluso imaginaba los paisajes que tanto echaba de menos. "Incluso cuando físicamente no podía estar en contacto con la naturaleza, la imaginaba desde mi cama de hospital y ahora que estoy lo suficientemente bien, siento una profunda añoranza por todos esos espacios, por el océano, por los árboles, por las montañas", recuerda.

"Encuentro esa sensación en la naturaleza más que en ningún otro lugar, esa sensación de que formas parte de algo más grande y de que algo más te sostiene, incluso a menudo cuando tú mismo no puedes sostenerte", añade.

9. La salud mental

"Somos mente, cuerpo y espíritu, pero no sé cuánto tiempo dedicamos a nuestra salud espiritual. Y creo que es esencial para la sanación, ya sea personal o colectiva", afirma la Princesa de Gales al reflexionar sobre los cuidados en materia emocional.

Los príncipes de Gales, con sus hijos y James Middleton. @princeandprincessofwales

10. Un reto físico y personal

La aventura de Kate Middleton culmina al pie de Yr Wyddfa (Snowdon), en el norte de Gales, donde Guillermo y sus hijos, así como sus padres Carole y Michael Middleton, la abrazan efusivamente tras haber escalado con éxito las tres montañas en menos de 24 horas.

La princesa describe su reto como "más bien una peregrinación" y una oportunidad para recorrer el mismo camino que otros que afrontan sus propios desafíos, con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la organización benéfica Royal Marsden Cancer Charity.

Durante la proyección del documental, revela que la idea de realizar este recorrido surgió en primavera, "no simplemente como un reto físico, sino como una forma de devolver algo a una comunidad que tiene un gran significado para mí". Asimismo, matiza: "También hay un elemento muy personal, un hito personal para mí que marca mi recuperación".

Lo cierto es que ya desde el inicio de su ruta reconocía sus dudas sobre sus condiciones: "No sé si mi cuerpo es lo suficientemente fuerte físicamente todavía. He estado entrenando, pero no sé si es suficiente".

11. La belleza y alegría

En el documental, la princesa también comparte detalles sobre su experiencia con miembros de Shine Cancer Support, una organización benéfica que ayuda a personas menores de 50 años que afrontan un diagnóstico de cáncer. "En realidad, no he explorado esto fuera del ámbito familiar", reconoce al grupo. "Así que gracias por darme el tiempo y el espacio para hacerlo".

La última reflexión de Kate resume el sentido de todo su recorrido. "Mientras sigo recuperándome, no quiero perder de vista la claridad que me ha brindado este proceso, el simple recordatorio de lo que realmente importa en la vida", afirma.

La princesa admite que su experiencia no es comparable a la de todas las personas que afrontan un cáncer: "Soy consciente de que mi historia es diferente a la de muchos otros, y no pretendo que lo que digo alivie en absoluto el dolor y la tristeza que tantos afrontan", asevera.

"Pero en los días que me han sido devueltos, espero recordarles a las personas que, sea cual sea el camino que recorran, sea cual sea el desafío que les depare el futuro, no están solos. Y que la belleza y la alegría aún se pueden encontrar, incluso en los momentos más oscuros", concluye.