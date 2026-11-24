Gran susto el que han sufrido en las últimas horas los príncipes de Gales, Guillermo (44 años) y Kate Middleton (44), tras el asalto a Anmer Hall, la residencia campestre que los príncipes poseen en Norfolk. Afortunadamente, nadie de la familia estaba en su interior.

Ante este incidente, una vez más los protocolos de protección que blindan a la Familia Real británica vuelven a estar bajo el foco de la polémica al producirse un nuevo y grave fallo de seguridad en una de sus propiedades privadas.

Según ha revelado The Sun, la Policía se encuentra investigando el allanamiento, perpetrado durante la noche de este pasado lunes, 23 de noviembre.

Los príncipes de Gales, en un acto público reciente. Gtres

Durante el suceso, toda la familia permanecía instalada en su residencia principal de Forest Lodge, ubicada dentro de los terrenos que rodean el Castillo de Windsor, por lo que no hubo riesgo personal directo para el heredero al trono ni para los menores.

No obstante, el hecho de que unos asaltantes hayan conseguido vulnerar una propiedad vigilada por escoltas armados las 24 horas del día ha encendido las alarmas en los cuerpos de seguridad del Estado.

En las últimas horas, la policía de Norfolk ha confirmado la detención de dos hombres sospechosos de robo y allanamiento de morada tras una "actividad sospechosa".

Construida originalmente en 1802 bajo los cánones de la arquitectura georgiana, Anmer Hall es una imponente mansión de diez dormitorios enclavada en el corazón de las 20.000 hectáreas que conforman la finca real de Sandringham.

La propiedad fue un obsequio de bodas de la difunta reina Isabel II a los entonces duques de Cambridge, siguiendo la tradición de la monarca de dotar de residencia privada a sus hijos y nietos tras contraer matrimonio.

Además de su valor patrimonial, la finca posee una profunda carga emocional para el príncipe Guillermo, puesto que se levanta en los mismos terrenos donde se encuentra Park House, la casa natal de su madre, Diana de Gales, escenario de los recuerdos más felices de su infancia.

Aunque hoy en día Anmer Hall ya no constituye el hogar habitual de los príncipes de Gales, la familia continúa trasladándose allí con frecuencia durante los fines de semana y los periodos de vacaciones escolares.

Precisamente para garantizar esa intimidad y reforzar su protección, Guillermo y Kate acometieron tras recibir la casa una ambiciosa reforma estructural y paisajística valorada en casi dos millones de euros.

Guilermo y Kate, en un acto en la India. Gtres

Entre las modificaciones ejecutadas destacan la plantación de densas hileras de árboles alrededor de todo el perímetro, el desvío del camino público principal a través de un campo colindante y el traslado de la puerta de acceso mucho más lejos del edificio principal.

Pese a esta inversión y al dispositivo policial permanente asignado a los miembros activos de la Corona, los responsables del allanamiento lograron acceder al recintoo.

Otros fallos de seguridad

Este allanamiento en Norfolk no constituye un episodio aislado, sino que se suma a una preocupante sucesión de brechas de seguridad registradas en los últimos tiempos en el entorno de la monarquía británica.

En 2024, dos ladrones enmascarados irrumpieron en Shaw Farm, una explotación situada dentro del recinto del Castillo de Windsor, mientras los príncipes de Gales y sus tres hijos dormían a escasa distancia, en Adelaide Cottage.

Más recientemente, el pasado mes de mayo, un hombre fue detenido tras protagonizar otro incidente de seguridad en la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor (66), ubicada también dentro de la propia finca de Sandringham, a muy poca distancia de Anmer Hall.

Esta acumulación de fallos coincide además en el tiempo con la prolongada batalla legal y pública que libra el príncipe Harry (42) para recuperar su derecho a contar con escolta armada automática financiada por el Estado cada vez que viaja al Reino Unido.

El duque de Sussex perdió esa protección hace seis años y medio, cuando él y Meghan Markle (45) renunciaron a sus funciones oficiales como miembros activos de la realeza y trasladaron su residencia a Estados Unidos.

Mientras la policía continúa recabando pruebas y revisando los sistemas de vigilancia de Sandringham para esclarecer lo sucedido, Guillermo ha mantenido intacta su agenda institucional.

En la mañana de este martes, día 24, el heredero al trono se ha reunido con el primer ministro británico, Andy Burnham, para analizar líneas de trabajo en materia de lucha contra el sinhogarismo y repasar los resultados de la última edición de los premios Earthshot.