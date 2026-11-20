La situación judicial de Andrés Mountbatten-Windsor (66 años) atraviesa uno de sus momentos más críticos tras conocerse la entrega a la policía británica y a la Fiscalía de la Corona (CPS) de un nuevo expediente de 80 páginas con pruebas en su contra.

La documentación ha sido remitida por el grupo activista antimonárquico Republic, que ha instado de manera tajante a las instituciones judiciales a abrir una investigación exhaustiva sobre "todos y cada uno de los presuntos delitos" atribuidos al antiguo príncipe.

Este nuevo movimiento legal se produce apenas unas horas después de que la policía de Escocia confirmara que está investigando denuncias relacionadas con la presunta trata de mujeres vinculada a Jeffrey Epstein en la finca Balmoral.

El expríncipe Andrés y Epstein. Getty Images

Aunque por recomendación de sus asesores legales Republic ha evitado hacer público el contenido del dossier de 80 páginas, ha trascendido que el grueso del material apunta a presuntas irregularidades y "mala conducta" en el ejercicio de cargos públicos.

La presión sobre el tercer hijo de Isabel II no ha dejado de escalar a lo largo de este año. En febrero de 2026, Andrés fue arrestado bajo la sospecha de haber filtrado información confidencial a Epstein durante la etapa en la que ejerció como enviado comercial del Reino Unido.

A raíz de aquella detención, Republic -que previamente había anunciado su intención de impulsar una acusación particular- ha decidido enviar todo su material probatorio directamente a los cuerpos policiales y el Ministerio Público.

Graham Smith, director ejecutivo de la organización que aboga por sustituir la monarquía por una jefatura de Estado electa, justifica esta estrategia subrayando la necesidad de que la justicia ordinaria actúe con total independencia.

El expríncipe Andrés. Gtres

"Es importante que todas las pruebas se presenten a la policía y que la policía siga todas las pruebas hasta su conclusión lógica. Las acusaciones suelen ser prohibitivamente caras y difíciles de llevar a cabo. Por lo tanto, confiamos en que se actúe con diligencia".

Smith insiste en que su plataforma no emite veredictos anticipados sobre culpabilidad o inocencia, pero exige que el caso sea examinado "sin temor ni favoritismo" y garantizando "un trato igualitario ante la ley".

Desde el ámbito policial, un portavoz de la Policía de Thames Valley ha confirmado: "Nuestra investigación sobre mala conducta sigue en curso. No podemos entrar en detalles sobre la investigación, pero estamos siguiendo todas las líneas de investigación razonables".

Por su parte, la Fiscalía de la Corona señala que la fase actual de pesquisas compete a las fuerzas policiales, entre las que también figuran la Policía Metropolitana de Londres y la Policía de Surrey, implicadas en distintas ramificaciones derivadas de los archivos de Epstein.

La reactivación de múltiples líneas de investigación policial tiene su origen directo en la desclasificación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre finales de 2025 y principios de 2026, de millones de páginas judiciales vinculadas a la red de Jeffrey Epstein.

Dicha documentación ha sacado a la luz nuevas acusaciones contra Andrés; desde el presunto envío de una segunda mujer al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con él y la supuesta petición junto a Epstein a una bailarina para participar en un trío.

Castillo de Balmoral. Getty Images

Asimismo, en 2025 ya había quedado acreditado mediante un correo electrónico de 2011 que Andrés escribió a Epstein la frase "Estamos juntos en esto", apenas tres meses después de haber asegurado que había roto todo vínculo con él.

Además, desde mayo los detectives que instruyen el caso por mala conducta en cargo público incorporaron formalmente a sus diligencias las denuncias por conducta sexual inapropiada.

En paralelo, la policía escocesa analiza las estancias que Andrés, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell -condenada por captar menores para la red de abusos- compartieron en el castillo de Balmoral, ante los testimonios que apuntan a que se habría traficado con mujeres en la propiedad.