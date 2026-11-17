Mette-Marit reaparece por sorpresa en una visita privada a Trondheim: su paseo con el rey Haakon y un fallo de protocolo

Hace unas semanas, los medios noruegos informaron que la reina Mette-Marit (53 años) tenía agendada ya su gran reaparición pública: el próximo 22 de agosto de 2027, día de la consagración como monarcas de Haakon VIII (53) y su esposa en la catedral de Nidaros, en Trondheim.

La Casa Real noruega confirmó que la pareja real recibirá la solemne bendición religiosa, un acto que sustituye la antigua tradición de coronación y forma parte de una ceremonia de consagración con raíces milenarias en la monarquía noruega.

No obstante, la Reina ha dado la sorpresa y ha reaparecido mucho antes, en el marco de un viaje privado precisamente a Trondheim. Los reyes Mette-Marit y Haakon se encuentran este martes, día 17, en Trondheim, tal y como informa VG.

Mette-Marit y Haakon de Noruega. Getty Images

En el marco de una estancia fuera de la agenda institucional, la pareja real ha sido inmortalizada en la mañana de este martes, 17 de noviembre, paseando relajada y de la mano por el centro de la capital de la región de Trøndelag.

A las nueve y media han salido del céntrico Hotel Britannia y, alrededor de las diez, han recorrido la plaza de Torvet portando vasos de café de la cadena Kaffebrenneriet y exhibiendo un semblante sonriente y distendido antes de encaminarse hacia la histórica residencia oficial de Stiftsgården.

El desplazamiento, que no figuraba en el calendario oficial de la Casa Real para el lunes ni el martes, ha provocado horas antes un llamativo incidente protocolario.

A las nueve de la noche de este pasado lunes, un fotógrafo del diario VG constató que la bandera real ondeaba en todo su esplendor sobre Stiftsgården, el palacio de madera que sirve de residencia oficial al monarca en Trondheim.

Apenas 15 minutos después, otro reportero del mismo medio verificó frente al Palacio Real de Oslo que el estandarte también permanecía izado en la capital, generando una inmediata confusión sobre la ubicación exacta de los soberanos.

La normativa protocolaria de la monarquía noruega es categórica respecto al uso de su enseña."Como regla general, la bandera real no debe izarse en dos lugares al mismo tiempo", explicó el especialista en realeza de VG, Yngve Kvistad, tras detectarse la duplicidad simultánea.

Una de sus últimas imágenes públicas en el funeral de Harald V. Gtres

Ante el revuelo informativo, la directora de comunicación de Palacio, Guri Varpe, ha confirmado oficialmente el paradero de los monarcas y aclara el desliz técnico: "La bandera fue izada por error en ambos lugares. La pareja real está de visita en Trondheim y hoy pasa parte del día en Stiftsgården".

Por su parte, en las inmediaciones del Hotel Britannia, el administrador de la corte, Olav Heian-Engdal, ha evitado ofrecer detalles adicionales al diario local Adresseavisen, limitándose a puntualizar la naturaleza privada del desplazamiento: "Es una visita no oficial".

Los primeros indicios de su llegada se habían producido el lunes por la tarde en el aeropuerto de Værnes, donde han sido reconocidos de manera casual por Maia Lundquist, una joven de 18 años vecina de Meråker que no oculta su entusiasmo ante la prensa: "¡Me quedé impresionada!".

Ya en la mañana de este martes, todas las ventanas de Stiftsgården han aparecido iluminadas desde primera hora, confirmando la actividad en el interior del edificio.

Escapada convulsa

Mientras el rey Haakon tiene previsto retomar sus compromisos institucionales este miércoles, 18 de noviembre, con un desplazamiento al interior del país, la reina Mette-Marit mantiene suspendida su agenda pública hasta el verano de 2027 debido a su delicado estado de salud.

Recientemente se anunció que los reyes protagonizarán una ceremonia en la emblemática catedral de Nidaros de Trondheim el domingo 22 de agosto de 2027, una celebración solemne con motivo de la cual ofrecerán una cena de gala precisamente en los salones de Stiftsgården.

Considerada una de las tres residencias oficiales de la Familia Real noruega -junto a las sedes de Oslo y Bergen-, Stiftsgården es un monumental edificio histórico de madera destinado habitualmente al alojamiento de los soberanos, recepciones institucionales y actos de representación.

La pareja real no pernoctaba en este enclave desde septiembre de 2024, cuando aún ostentaban los títulos de príncipe heredero y princesa heredera durante su gira oficial por el condado de Trøndelag.