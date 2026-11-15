El rey Felipe Vi, con su hija Sofía, en el palco del Metropolitano para apoyar a la selección española. GTRES

Felipe VI y la infanta Sofía, juntos en el Metropolitano: un plan fuera de agenda para apoyar a España ante Inglaterra

El rey Felipe VI (58 años) y su hija menor, la infanta Sofía (19), han protagonizado este domingo por la noche un plan futbolístico en Madrid.

Para sorpresa de todos, ambos han acudido al palco del Estadio Riyadh Air Metropolitano para presenciar en directo el partido de la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/2027 que enfrenta desde las 20:45 horas a las selecciones nacionales de España e Inglaterra.

La cita no figuraba inicialmente en la agenda oficial de compromisos institucionales del jefe del Estado, aunque la Casa Real anunció la asistencia conjunta de ambos unas horas antes del pitido inicial.

Se trata de una salida de carácter más distendido en la que padre e hija han compartido una de sus grandes aficiones comunes lejos del protocolo más estricto.

El rey Felipe VI y la infanta Sofía han acudido juntos al Metropolitano para ver el encuentro entre España e Inglaterra. GTRES

Para la ocasión, la infanta Sofía ha optado por ir ataviada con gabardina y bufanda roja, coordinada con la corbata en el mismo tono que su padre: un claro guiño al color de 'La Roja'.

Sofía, aficionada al fútbol

La presencia de la infanta Sofía en el estadio madrileño ha vuelto a poner de manifiesto su afición al fútbol, un deporte por el que ha mostrado interés desde hace años y que ha seguido de cerca en algunas de las citas más destacadas del calendario internacional.

A lo largo de los últimos años, ha asistido a varios encuentros acompañada por distintos miembros de su familia.

En mayo de 2023, acudió junto a Felipe VI a la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla entre el Real Madrid y Osasuna. Un año antes, en julio de 2022, había viajado con la princesa Leonor (21) a Londres para apoyar a la selección femenina en el partido contra Dinamarca, celebrado en el Brentford Community Stadium durante la Eurocopa.

Las dos hermanas volvieron a coincidir en una gran cita futbolística en julio de 2025, cuando viajaron a Suiza para asistir a la final de la Eurocopa femenina entre España e Inglaterra, disputada en el estadio St. Jakob-Park de Basilea.

Uno de los momentos más recordados de su presencia en un estadio llegó en agosto de 2023, cuando viajó junto a la reina Letizia (54) hasta Sídney (Australia) para asistir a la final del Mundial femenino.

Allí, la infanta Sofía celebró sobre el césped la histórica victoria de España frente a Inglaterra. El combinado nacional se impuso por 1-0 y conquistó su primer título mundial. Este domingo, la selección masculina se ha medido de nuevo a Inglaterra en Madrid, en un partido de la Nations League que Sofía ha presenciado desde el Metropolitano junto al Rey.