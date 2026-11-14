El rey Carlos III cumple 78 años al ritmo de Elton John y excluye a Harry y a Meghan de su cumpleaños (y de la Navidad)

El rey Carlos III (78 años) ha elegido la música para celebrar su cumpleaños y el silencio para marcar distancias. Este sábado, 14 de noviembre, el monarca británico alcanza los 78 años con un movimiento tan inusual como calculado en las redes sociales de la Casa Real: compartir su lista de 14 canciones favoritas y varias instantáneas junto a Elton John (79).

El motivo oficial es una edición especial del programa Rocket Hour en Apple Music para conmemorar los 50 años de The King's Trust. El trasfondo personal, mucho más elocuente: mientras el soberano festeja en la intimidad de Clarence House, los duques de Sussex vuelven a quedarse fuera de la foto.

Y es que ni el príncipe Harry (42), ni Meghan Markle (45), ni sus dos hijos, Archie y Lilibet, figuran en la lista de invitados de la pequeña reunión privada del fin de semana. Tampoco lo harán en la tradicional Navidad de los Windsor en Sandringham.

Las canciones de Carlos III

El episodio radiofónico, grabado hace un mes pero reservado estratégicamente para coincidir con este aniversario, muestra la sintonía entre dos contemporáneos separados por apenas un año de edad.

Durante la charla, ambos bromearon sobre el paso del tiempo y el hecho de envejecer "siguiendo de pie", en alusión al clásico I’m Still Standing del cantante.

El monarca no escatimó elogios hacia su anfitrión al recordar la actuación benéfica de 1986 en el Wembley Arena: "Creo que nadie que estuviera presente en aquella noche podrá olvidar tu interpretación. Conozco personas de toda clase que encuentran esta canción inspiradora, no solo por su espíritu maravilloso, sino por su mensaje de resiliencia".

En su selección musical predomina el sello británico, con temas como Handbags and Gladrags, de Rod Stewart (81), o All You Need Is Love, de The Beatles, que el soberano destacó como especialmente significativa tras escucharla en directo en los jardines de Buckingham durante el Jubileo de Oro de Isabel II en 2002, interpretada por Paul McCartney (84) junto a leyendas como Eric Clapton (81), Phil Collins (75) o Joe Cocker.

En el repertorio solo se cuelan cuatro artistas estadounidenses, Tina Turner con Proud Mary en el número uno, Bob Dylan (85), Elvis Presley y Lenny Kravitz (62), y llaman la atención ausencias notables de la música inglesa como The Rolling Stones, Oasis o Adele (38).

El príncipe Harry y Meghan Markle. GTRES

Veto a Harry y Meghan

Frente a esa exhibición de complicidad cultural, en el plano familiar impera el hermetismo. El regreso de Harry y Meghan al Reino Unido el pasado mes de agosto no ha obrado el deshielo que vaticinaba su entorno. Desde Palacio evitan pronunciarse sobre lo que califican como "arreglos familiares privados", pero los hechos hablan por sí solos.

"Harry está tranquilo, sabe que no está invitado", asegura un amigo del duque citado por el Daily Mail. Los tabloides británicos insisten en que la relación sigue siendo "compleja" y descartan cualquier vuelta al redil en diciembre.

"Hay razones obvias por las que eso no ocurrirá. Algunas personas tienen sentimientos fuertes", apuntan fuentes cercanas en clara alusión a la fractura entre Harry y el príncipe Guillermo (44) tras la publicación de las memorias Spare.

La única respuesta oficial recogida desde Buckingham se limita a una frase diplomática: "El Rey quiere a todos sus hijos".

Pese a que padre e hijo aún no se han visto cara a cara desde el verano, en el entorno palaciego no cierran la puerta a un encuentro discreto antes de que acabe el año. Eso sí, estará muy lejos del plan de "tomar el té con papá una vez al mes" con el que fantaseaban los allegados más optimistas del príncipe.

El rey Carlos III. @milliepilkingtonphotography

El príncipe Harry. GTRES

La consigna en Buckingham es firme: no implicarse en los dramas de los Sussex. El choque de estatus tampoco ayuda a rebajar la tensión.

Cuatro semanas después de aterrizar en suelo británico, la oficina del Lord Chamberlain advirtió a los duques de que en sus actos son "equiparables a ciudadanos privados". Ellos replicaron que se consideran "figuras públicas".

Mientras siguen pendientes sus reclamaciones sobre seguridad y buscan una residencia definitiva, sus hijos terminan su primer trimestre en un colegio privado británico. Entretanto, han aparcado sus planes de regresar a su mansión de Montecito, en California.

Pasarán las fiestas en los Cotswolds, alojados en la propiedad de un amigo adinerado donde residen de forma provisional. Allí se les unirá Doria Ragland (70), madre de Meghan, para unas Navidades que su círculo define como "muy tranquilas" y "normales", sin rastro de "distanciamiento".

El duque de Sussex tiene previsto felicitar por teléfono o videollamada tanto a su padre como a su hermano el día 25. Su agenda reciente refleja ese perfil independiente, marcado también por la tormenta judicial en la familia Markle.

El pasado martes 10 de noviembre, el matrimonio acudió al Parlamento Europeo, en Bruselas, para presentar un memorial de Lost Screen Partnership sobre el impacto de los medios digitales en los menores. Meghan tenía previsto intervenir, pero canceló su discurso a última hora al no sentirse "emocionalmente fuerte".

Su padre, Thomas Markle (82), permanece en prisión a la espera de juicio tras ser detenido por el FBI como presunto responsable de posesión de material de abuso sexual infantil, un cargo por el que aún no ha sido condenado.

Un día después, el 11 de noviembre, Harry acudía en solitario y luciendo sus medallas a un acto del Día del Recuerdo en Brackley, Northamptonshire.

Al margen de las tensiones familiares, la maquinaria de la Corona sigue su curso. El príncipe Guillermo prepara las maletas para viajar la próxima semana a la India con motivo del Premio Earthshot.

El heredero al trono participará en una cumbre medioambiental de dos días que culminará con la gala de entrega de galardones el 17 de noviembre. Por el momento, el Palacio de Kensington no ha confirmado oficialmente si la princesa de Gales, Kate Middleton (44) le acompañará en este desplazamiento internacional.