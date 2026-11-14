Meghan Markle se lanza a la venta de cestas de Navidad de lujo en plena tormenta familiar por el arresto de su padre

La venta de productos con sello real no es una excepción, sino una industria. Desde las mermeladas y los vinos de Highgrove hasta líneas de moda y perfumes, varios miembros de las casas reales europeas han convertido su nombre en marcas comerciales.

El rey Carlos III (78) vende conservas, ginebras, vinos y artículos para el hogar desde una fundación vinculada a la Corona; Marie-Chantal de Grecia (58) comercializa ropa infantil a través de la propia marca que creó en 2002; Carlos Felipe de Suecia (47), pañuelos de seda y mantas de cachemira. Y así, un largo etcétera.

La última en sumarse ha sido Meghan Markle (45), que ha puesto a la venta cestas como regalo de Navidad a través de su firma As Ever. Las vende por internet y los precios, en algunos casos, alcanzan cifras desorbitadas para los artículos que ofrece.

The Library Basket. Web oficial de la duqesa de Sussex.

Entre la nueva colección de cestas de mimbre para regalar de la duquesa de Sussex, The Library Basket es la más cara. Casi 500 euros (535 dólares) por un juego de cartas, una libreta de cuero, un marcapáginas, unos posavasos y dos velas aromáticas. La más barata de todas tiene un precio de 190 euros (211 dólares) y tan solo incluye una pequeña selección de tres mermeladas y tés.

Dentro de la nueva propuesta para estas fiestas, la esposa del príncipe Harry (42) ha lanzado también un calendario de adviento con chocolates y palomitas de maíz y cajas de frutas cubiertas también de chocolate.

Todos estos productos se aglutinan en la web de la duquesa de Sussex bajo un apartado que se llama 'Destacado en las cosas favoritas de Oprah', refiriéndose a Oprah Winfrey. Ambas mantienen desde hace años una relación de amistad.

La popular presentadora asistió a la boda de Meghan y Harry en mayo de 2018 y, cuando la pareja se instaló en Montecito, California, ambas fueron vecinas. La relación se hizo especialmente visible en marzo de 2021, cuando Oprah entrevistó a Harry y Meghan tras su retirada como miembros activos de la Familia Real británica.

¿Dónde pasarán la Navidad?

Mientras Meghan Markle gana dinero vendiendo sus lujosas cestas de Navidad, ella y el príncipe Harry siguen debatiendo dónde celebrarán junto a sus hijos la Navidad. "Saben que no serán invitados a Sandringham", como apuntaron fuentes cercanas a la pareja hace unos días a The Sun.

La Navidad en Sandringham, propiedad de la Familia Real británica, es una reunión muy tradicional. Los Windsor llegan el 24 de diciembre por la mañana, intercambian regalos esa misma tarde y van juntos a misa el día de Navidad.

La última vez que se vio a los Sussex en ese contexto fue el 25 de diciembre de 2018. Harry y Meghan acudieron al servicio en la iglesia de Santa María Magdalena con Isabel II, Carlos, Guillermo y Kate. Por aquel entonces Meghan estaba embarazada de Archie.

La última vez que pasaron la Navidad en Sandingrham. Getty Images

En 2019 los Sussex pasaron la Navidad en Canadá con Archie, que acababa de nacer, y la madre de Meghan, Doria Ragland. Desde 2020 han celebrado las fiestas en su casa de Montecito, California.

Aunque este año las cosas son un tanto diferentes porque ha habido un acercamiento de Harry y Meghan con Carlos III, parece que la reconciliación definitiva está aún lejos de llegar. Así que la pareja volverá a poner tierra de por medio.

Meghan acaba de ser contratada para presentar la versión infantil de MasterChef Australia, así que quizás este sea un buen lugar para pasar las navidades. De hecho, se desconoce si finalmente la pareja trasladará allí su residencia durante el calendario de grabaciones o si Meghan viajará desde Reino Unido.

Sea como sea, si hay algo cierto es que este año las celebraciones estarán empañadas por las graves acusaciones hacia el padre de Meghan, detenido en Florida por agentes del FBI por su presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

El hermano, Thomas Jr. (60) también estaría siendo investigado por el mismo delito. Una investigación cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta que fue él quien acudió a la policía para entregar una ingente cantidad de lo que describió como "material pornográfico infantil", presuntamente hallado entre las pertenencias de su padre.