El hijo del rey de Tailandia tendrá que someterse a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia indefinida

Chakriwat Vivacharawongse (43 años) continúa su recuperación en una planta de hospitalización tras haber salido de la unidad de cuidados intensivos. Según la última actualización difundida sobre su estado de salud, el principal reto ahora es recuperar el control de sus movimientos y la autonomía en las actividades cotidianas.

De momento, el hijo del rey de Tailandia conserva el habla, la lectura y la capacidad cognitiva, pero todavía necesita ayuda para mantenerse en pie y caminar.

Aunque tiene fuerza muscular en las manos y las piernas, presenta dificultades para controlar y coordinar sus capacidades motoras. Además, el lado izquierdo de su cuerpo está más débil que el derecho, según la información compartida en el comunicado.

Chakriwat en el hospital de Malasia. Redes sociales

Para trabajar estas limitaciones, está recibiendo fisioterapia y terapia ocupacional dos veces al día y sus médicos calculan una recuperación de entre tres a seis meses para que vuelva a estar al cien por cien.

Quimioterapia y radioterapia

Chakriwat padece neurofibromatosis tipo II (NF2), un trastorno genético que causa tumores recurrentes en el sistema nervioso, desde que tiene 13 años.

El pasado martes, 27 de octubre, se sometió a una intervención quirúrgica para extirpar sus tumores cerebrales. La sorpresa para sus médicos fue encontrarse en la operación hasta 10 tumores en el sistema nervioso del cerebro.

La operación fue catalogada como exitosa, pero el índice de reincidencia en estos casos es elevado. Por este motivo, Chakriwat debe someterse a un exhaustivo tratamiento de radioterapia y quimioterapia.

Según se detalla en el parte médico, la biopsia ha confirmado que los tumores son un meningioma de grado 2. El plan descrito contempla comenzar el próximo mes una radioterapia dirigida a la zona operada, con entre seis y ocho sesiones para reducir el riesgo de que el tumor reaparezca o vuelva a crecer localmente.

El hijo del rey de Tailandia mostrando su enorme cicatriz. Redes sociales

Después tendrá que someterse un tratamiento intravenoso cada tres semanas de quimioterapia, que se mantendría de forma indefinida.

Pese a todas las dificultades, el hijo de Rama X (74) mantiene el buen ánimo y afronta con fortaleza esta etapa, según se apunta en el comunicado.

Además ha querido compartir imágenes de su ingreso hospitalario y la enorme cicatriz, llena de grapas, que cruza su cabeza.

Su padre ausente

Mientras Chakriwat intenta luchar por su vida en un hospital de Malasia, su padre, Rama X, se mantiene al margen de todos su problemas de salud. Padre e hijo no tienen ningún tipo de relación desde que el rey de Tailandia se divorciara de la madre de Chakriwat.

Es más, estos días se ha podido ver al monarca tailandés de celebración. Junto a su mujer, la reina Suthida, han sido los grandes protagonistas de uno de los desfiles más fastuosos y espectaculares del país asiático. Los monarcas han participado en la Procesión de las Barcazas Reales en el río Chao Phraya que este año ha contado con unos 2.200 remeros.

La ceremonia además de ser una tradición en el país asiático ha servido para celebrar el 48 cumpleaños de la reina, quien vino al mundo el 3 de junio de 1978.

Una vez más, Rama X ha demostrado que no le importa en absoluto lo que le pase a uno de sus hijos desterrados. Desde que los expulsó de Tailandia por una supuesta infidelidad de su madre no se ha preocupado de ninguno de ellos.

A la única que decidió perdonar fue a la princesa Sirivannavari, que también apareció en la Procesión de las Barcazas Reales.