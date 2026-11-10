El rey de Tailandia exhibe su esplendor entre barcazas de oro mientras su hijo desterrado lucha por su vida en la UCI

El rey de Tailandia, Rama X (74 años), y la reina Suthida han sido los grandes protagonistas de uno de los desfiles más fastuosos y espectaculares del país asiático. Los monarcas han participado en la Procesión de las Barcazas Reales en el río Chao Phraya que este año ha contado con unos 2.200 remeros.

La ceremonia, de enorme carga simbólica, enlaza la autoridad de la Corona con la tradición budista y la historia del antiguo reino de Ayutthaya, cuando el río era la principal vía de comunicación del país.

El objetivo oficial era la entrega de las túnicas de kathin a los monjes del templo Wat Arun, un acto de mérito religioso y de cercanía entre la monarquía y el budismo.

Sin embargo, este año el acto también ha servido como escenario de una de las celebraciones del 48 cumpleaños de la reina tailandesa, que dio una nueva vuelta al sol el pasado 3 de junio.

La pareja real vistió atuendos ceremoniales tailandeses de gala. El Rey con uno de sus tradicionales uniformes y la Reina con un conjunto formado por falda larga (pha sin) y blusa ajustada, en tonos oscuros.

Junto a ellos han participado la princesa Sirivannavari -fruto de la relación de Rama X con la actriz Sujarinee Vivacharawongse- y el príncipe Dipangkorn Rasmijoti -supuesto heredero-, que han viajado en otra de las barcazas principales.

La imagen de opulencia contrasta mucho con la situación que está viviendo estos días otro de sus hijos. Chakriwat Vivacharawongse (43 años) se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Malasia tras la grave operación cerebral a la que se sometió el pasado martes, 27 de octubre, para tratar la enfermedad crónica que padece desde hace años.

Desde hace ocho días no hay noticias nuevas sobre su estado de salud y se desconoce cuál está siendo su evolución. Lo último que se sabe es que en la operación le descubrieron 10 tumores en el cerebro y tras la intervención había vuelto a recuperar el habla, pero no así todas sus capacidades motoras.

La única persona que se mantiene a su lado en estos difíciles momentos es su pareja, Nuj Novakhett, que es quien está informando sobre los partes médicos del hijo del rey de Tailandia.

Chakriwat Vivacharawongse y su padre no tienen relación desde que el soberano se separa de la madre de éste. Chakriwat y sus cuatro hermanos -Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari- son hijos de la segunda esposa de Rama X, la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64), quien supuestamente fue infiel al Rey.

Tras aquello todos fueron expulsdos de Tailandia y se marcharon a vivir a Estados Unidos. La única que obtuvo el perdón de Rama X fue la princesa Sirivannavari, a la que sí se pudo ver en el desfile de las barcazas reales junto a su padre.

La contraposición es inevitable. Mientras Bangkok contemplaba barcazas doradas, cantos de remeros y una ceremonia diseñada para exhibir la continuidad y la majestad de la Corona, el hijo del monarca afronta en Malasia una batalla médica complicada. El Rey no se ha pronunciado públicamente sobre la salud de Chakriwat ni se espera que lo haga.