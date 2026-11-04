Nadie quiere a Marius Borg libre: el Tribunal acuerda por unanimidad que permanezca bajo arresto domiciliario

Nuevo varapalo para Marius Borg (29 años). El hijo de la reina Mette-Marit (53) debe permanecer detenido en el palacio de Skaugum, residencia oficial de los monarcas noruegos, con grilletes en los tobillos.

La decisión fue tomada por unanimidad en el Tribunal de Apelación de Borgarting. "Según el Tribunal de Apelación, sigue existiendo un alto grado de probabilidad de que Høiby cometa nuevos actos delictivos si ahora queda en libertad", afirma la sentencia.

El joven deberá seguir llevando la tobillera telemática que controla sus movimientos y no podrá salir de los confines reales al menos durante todo el mes de noviembre. Pasadas cuatro semanas se volverá a revisar su situación como se viene haciendo desde que cumple cadena preventiva.

Marius Borg en el funeral de Harald V. Getty Images

Cabe apuntar aquí que todo el tiempo que está cumpliendo privado de libertad, se descontará de su pena cuando haya una condena firme.

"Nos hubiera gustado un resultado diferente, pero tomen nota de la decisión del Tribunal de Apelación. Ahora revisaremos detenidamente el razonamiento del tribunal y discutiremos los pasos a seguir con Høiby", han expresado sus abogados al medio noruego VG.

La noticia supone un mazazo para el hijo de la Reina, ya que este pasado martes, 4 de noviembre, el Tribunal de Oslo había dado luz verde para su libertad total. Borg estaba bastante esperanzado y animado por ello, pero finalmente no ha podido ser.

La Fiscalía ha impedido nuevamente que Marius quede sin custodia debido al alto riesgo de recaída que según ellos hay. Esto unido al hecho de que el joven haya podido saltarse la prohibición estricta de consumir drogas y alcohol han influido en la decisión final.

Según publicaban esta semana algunos periódicos noruegos, el hijo de Mette-Marit había dado positivo en una prueba de alcohol, aunque él niega rotundamente "haber bebido alcohol voluntariamente".

Haakon y Marius Borg. Getty Images

La explicación de Høiby sobre el resultado positivo de la prueba de alcoholemia es que podría deberse al enjuague bucal o al zumo de manzana fermentado. El Tribunal de Apelación considera que esta explicación no es creíble.

"Dada la relación entre la intoxicación y el riesgo de reincidencia, las violaciones de la prohibición de embriaguez son particularmente preocupantes", afirma la decisión.

Marius Borg fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y una agresión a varias de sus exparejas. El próximo mes de febrero volverá a repetirse su juicio desde cero a petición de sus abogados.

La Casa Real noruega no se ha pronunciado sobre la decisión judicial ni se espera que lo haga. Desde que comenzó todo este proceso han preferido mantenerse al margen dejando hacer su trabajo al sistema judicial noruego.

"Hay que permitir que la Policía y el sistema judicial se encarguen de esto. Confío en que harán un buen trabajo", dijo Haakon de Noruega antes d econvertirse en rey tras la muerte de su padre, Harald V.