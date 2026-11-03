Marius Borg viola las condiciones de su arresto domiciliario y consume alcohol, según la policía noruega

La justicia noruega sigue dándole vueltas a la situación judicial de Marius Borg (29 años). Mientras el Tribunal de Oslo ha dado luz verde a la libertad total del hijo de Mette-Marit (53), en arresto domiciliario desde hace cuatro meses, la Fiscalía ha vuelto a apelar una vez más esa decisión para que el joven se mantenga bajo custodia cuatro semanas más.

Hasta que no se resuelva este nuevo recurso de apelación no podrá saberse si finalmente Borg será liberado o no y bajo qué condiciones. Es probable que se le exija presentarse ante las autoridades cada cierto tiempo y que tenga que someterse a una prueba de drogas.

Precisamente el tema de sus adicciones está siendo uno de los agravantes del caso. Según publica la prensa noruega, la policía cree que Marius ha violado las condiciones de su detención con vigilancia telemática al existir pruebas de que habría consumido alcohol.

Marius Borg en el funeral de Harald V. Getty Images

Uno de los requisitos para que el hijo de la Reina abandonara la prisión de Oslo para continuar su pena en el palacio de Skaugum era que tenía que mantenerse libre de sustancias nocivas. Si bien es cierto que en las pruebas que se le realizan habitualmente de drogas ha dado negativo hasta la fecha, no así con el alcohol.

Existe una prohibición estricta respecto a este tema y la Fiscalía señala que hay un gran riesgo de recaída en el consumo de sustancias y por tanto el riesgo de reincidencia es elevado.

Sin embargo, "el Servicio Penitenciario no ha llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto y no se ha enviado ningún informe formal de infracción".

Por su parte, el abogado defensor asegura que su cliente niega haber bebido alcohol: "Él insiste en que no bebió alcohol voluntariamente. Quienes lo revisaron tampoco sospecharon que estuviera bajo los efectos del alcohol".

Lo mismo cree el Tribunal, quien subraya que, durante las 16 semanas en arresto domiciliario, no se ha producido ninguna violación, ni probada ni sospechada, de la prohibición de consumo de drogas. Marius tampoco se ha puesto en contacto con la víctima ni ha violado la orden de alejamiento.

39 semanas de detención

El hijo de Mette-Marit fue condenado el 15 de junio a cuatro de años de cárcel por dos delitos de violación y una agresión a varias de sus exparejas. Antes de que se produjera el juicio -del que no hay una sentencia firme aún-, Marius ya había entrado en prisión preventiva al considerar la justicia que de no ser así podía volver a cometer un delito.

Su primera parte de la condena preventiva la pasó encerrado en la prisión de Oslo, una cárcel de alta seguridad donde están algunos de los presos más peligrosos del país. Desde el mes de julio, está bajo arresto domiciliario en el palacio de Skaugum, residencia oficial de los monarcas noruegos.

En total lleva 39 semanas de detención consecutiva. "Ha demostrado tener la voluntad y la capacidad de mantenerse alejado de las drogas y de los actos delictivos durante los cuatro meses que ha estado fuera de prisión, además del tiempo que ha estado encarcelado. Así pues, ha demostrado claramente que tiene la capacidad de no cometer nuevos delitos que justifiquen su encarcelamiento", ha explicado uno de sus abogados.

Marius Borg con su madre, la reina Mette-Marit. Getty Images

Para Borg la situación es insostenible y quiere retomar su vida hasta que el próximo mes de febrero vuelva a repetirse su juicio. El nuevo proceso está previsto el próximo 9 de febrero y se alargará hasta el 5 de marzo de 2027. Será en estos días cuando los abogados del joven buscarán revertir su condena por dos violaciones y una agresión a varias de sus exparejas.

El caso será revisado desde cero, lo cual podría incluso perjudicarle. Esta vez cinco de los siete jueces serán jurado popular.