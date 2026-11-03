Harry y Meghan cambian de casa en Inglaterra mientras Thomas Markle es internado en un centro de demencia

El repliegue del príncipe Harry (42 años) y Meghan Markle (45) en suelo británico no da tregua. Apenas dos meses después de instalarse en Inglaterra junto a sus hijos, Archie (7) y Lilibet (5), los duques de Sussex han vuelto a cambiar de residencia.

No se han ido muy lejos. El matrimonio ha ejecutado una mudanza discreta y estratégica dentro de la misma comarca de los Cotswolds. En realidad, apenas se han movido de los terrenos que ocupaban desde el pasado mes de agosto, cuando regresaron al Reino Unido: simplemente han ganado distancia respecto a la vivienda que han ocupado hasta ahora.

Según desvela el cronista real Richard Eden en las páginas del Daily Mail, el hijo menor del rey Carlos III (77) ha abandonado la vivienda principal de la finca donde residían como invitados para ocupar un inmueble independiente dentro del mismo perímetro.

El anfitrión, un empresario británico vinculado a Harry por causas benéficas de apoyo a veteranos militares, vio con buenos ojos la reubicación. "Vivían en la casa principal", ha relatado una fuente del entorno al citado medio. "Ahora se han trasladado a una propiedad dentro del terreno".

El traslado se consumó el fin de semana previo a las vacaciones escolares de otoño, momento en que la familia abandonó temporalmente el país rumbo a un destino privado.

Esta maniobra congela, al menos de momento, la búsqueda de una residencia definitiva en el mercado inmobiliario británico. Allí, según desliza la prensa británica, los Sussex exigían requisitos casi inaccesibles: un mínimo de 9 dormitorios, extensas parcelas y la garantía de que ningún sendero público atravesara la propiedad.

Casas en California y Portugal

Este movimiento en la campiña inglesa no altera la estructura del patrimonio residencial de Harry y Meghan. Su cuartel general en Montecito (California), una mansión valorada en 14,5 millones de dólares equipada con cine privado, spa, bodega, pista de tenis y trece baños, permanece bajo su propiedad.

"Nadie se mudará allí; un equipo se encarga del mantenimiento continuo de la finca", ha confirmado una fuente a Page Six.

A este enclave se añade la propiedad costera que la pareja adquirió en 2024 en Portugal, dentro del exclusivo complejo Costa Terra & Ocean Club, en Melides, muy cerca de la residencia de la princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank.

Pese a contar con bases operativas a ambos lados del Atlántico, la estancia británica del duque y su familia busca consolidar una rutina que, sin embargo, ha quedado ensombrecida por el peor frente familiar de la duquesa.

Thomas Markle. Gtres Gtres

Cerco a Thomas Markle

La búsqueda de calma en los Cotswolds coincide con un terremoto legal que involucra de lleno a Thomas Markle (82), padre de Meghan, con quien la duquesa no mantiene relación desde hace años.

Markle, que regresó a Estados Unidos en mayo tras residir en Rosarito (México), ha sido trasladado de urgencia a un centro especializado en cuidados de la memoria en Florida, según ha avanzado The Sun.

Un cuadro de deterioro cognitivo complica ahora el horizonte judicial al que se enfrenta y podría impedir que los agentes del FBI lleguen a interrogarlo formalmente.

La investigación federal se activó tras la denuncia de Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa, quien alertó a las autoridades de Filipinas y al FBI sobre el presunto hallazgo de material de pornografía infantil entre las pertenencias de su progenitor.

Las pesquisas se han ampliado con la intervención de la policía mexicana, que localizó un segundo lote de material sospechoso en un almacén alquilado por el exdirector de iluminación en Rosarito.

Meghan, "consternada"

Thomas Markle ha calificado las acusaciones de "rotundas mentiras" y, por el momento, los hechos no se consideran probados por la justicia.

El caso ha reactivado además un incómodo episodio ocurrido en 2019, cuando Meghan recibió, a través de los canales de seguridad de la Casa Real británica, una misiva con graves imputaciones contra su padre.

La Policía Metropolitana de Londres admitió recientemente que no canalizó aquella documentación hacia otros cuerpos de seguridad, un fallo de protocolo que hoy examina la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) tras la remisión del caso por parte de Scotland Yard.

La duquesa, quien ha declarado estar "consternada" por los hechos y contenida en su día por directrices policiales para no pronunciarse en público, asiste ahora desde el refugio de los Cotswolds al desenlace de una tormenta que dista, de momento, de llegar a su fin.