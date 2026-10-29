El rey Carlos III pierde a uno de sus amigos de toda la vida: muere el marqués de Reading a los 84 años

Simon Rufus Isaacs, cuarto marqués de Reading y uno de los amigos más antiguos del rey Carlos III, ha fallecido a los 84 años. Su hija, Lady Natasha Rufus Isaacs, anunció la muerte este miércoles, 29 de octubre, en Instagram con un emotivo homenaje familiar, aunque no reveló la causa del fallecimiento.

Carlos y Simon se conocieron cuando ambos eran niños, dentro de los mismos círculos sociales de la aristocracia británica. Sus familias mantenían vínculos de larga data, y esa cercanía se consolidó durante la juventud de ambos, especialmente en el entorno de Eton, el exclusivo internado al que asistió el futuro monarca y del que Simon era antiguo alumno.

Fue una confianza construida durante décadas, desde la infancia del entonces príncipe Carlos hasta su reinado. Los medios británicos describen a Simon como un "amigo de toda la vida" del Rey, una figura cercana y discreta dentro de su círculo privado.

Natasha Rufus Isaacs con su padre Simon Rufus Isaacs. Getty Images

Simon Rufus Isaacs apareció con frecuencia en eventos de alta sociedad vinculados a la Corona. Una de las apariciones más conocidas fue en 2011, en el lanzamiento de la campaña benéfica Blue Heart, donde fue fotografiado junto al príncipe Michael de Kent.

También se le vio en 2022 en el baile real de Versalles junto a su esposa, Melinda, en uno de los actos sociales más destacados del calendario aristocrático.

La relación de la familia Rufus Isaacs con los Windsor trascendió además a la generación de Carlos. Julian Rufus Isaacs, hijo de Simon y nuevo quinto marqués de Reading, fue amigo de infancia del príncipe Harry y formó parte del llamado Glosse Posse, el círculo social de Gloucestershire que también incluyó a Chelsy Davy, exnovia de Harry.

Lady Natasha, por su parte, era cercana tanto al príncipe Guillermo como a Harry. Según la información publicada, estuvo entre las amigas a las que Guillermo recurrió tras su separación temporal de Kate Middleton en 2007; años después, su vínculo con la Princesa de Gales se reforzó por otra vía: la marca de moda Beulah London, cofundada por Natasha, ha sido vestida repetidamente por Kate en actos oficiales.

En 2013, Natasha se casó con el abogado Rupert Finch, quien había sido novio de Kate Middleton durante sus años en la Universidad de St Andrews, antes de su relación con Guillermo. Guillermo y Kate asistieron a la boda en Cirencester, Gloucestershire; dos años antes, Natasha y Rupert habían sido invitados a la boda real de los entonces duques de Cambridge.

Padre e hija en una imagen de archivo. Getty Images

El legado del marqués

Nacido el 18 de mayo de 1942, Simon heredó el marquesado en 1980 tras la muerte de su padre, Michael, tercer marqués de Reading. Antes de dedicarse a las finanzas y los negocios -incluido un paso por la Bolsa de Valores de Londres-, sirvió como oficial en el 1.er Regimiento de Dragones de la Reina.

El título familiar tiene una historia singular: fue creado en 1926 por Jorge V para Rufus Isaacs, bisabuelo de Simon, quien llegó a ser lord presidente del Tribunal Supremo, virrey de la India y secretario de Asuntos Exteriores. Fue, además, la única persona judía elevada al rango de marqués en la nobleza británica.

Simon deja tres hijos -Sybilla, Natasha y Julian-. Su hijo Julian hereda ahora el título y se convierte en el quinto marqués de Reading, prolongando una saga familiar que ha estado estrechamente entrelazada con la historia social y política de Gran Bretaña.