Meghan Markle abandona Reino Unido tras el escándalo de su padre: presentará un programa de TV en Australia

No están siendo unos días precisamente fáciles para la duquesa de Sussex, Meghan Markle (45 años), después de que haya visto la luz la grave acusación de abuso infantil y pornografía a la que se enfrenta su padre, Thomas Markle (82).

En medio de este delicadísimo escenario, la mujer de Harry de Inglaterra (42) ha recibido una ilusionante oferta profesional a la que no ha dudado en decir 'sí'.

Markle ha cerrado un nuevo acuerdo profesional que marca su retorno oficial a la primera línea del entretenimiento televisivo internacional.

La duquesa ejercerá el próximo año como copresentadora de la nueva temporada de MasterChef Junior en la cadena australiana Network 10.

La confirmación del fichaje se produce tras su sonada y rentable intervención especial el pasado mes de junio en la versión matriz de adultos del célebre formato culinario, un espacio que grabó dos meses antes de su emisión y que pulverizó los registros comerciales del canal.

Aquel desembarco de la exactriz estadounidense proporcionó a Network 10 sus índices de seguimiento más elevados desde el año 2023.

Sin embargo, su paso por los fogones oceánicos no estuvo exento de fricciones con los televidentes: su intervención desató una intensa controversia social en el país, donde amplios sectores de la audiencia y la crítica televisiva local cuestionaron sus dotes gastronómicas.

A pesar de las críticas sobre su desempeño en la cocina, la rentabilidad de las cifras obtenidas en Australia supone un estratégico balón de oxígeno para la duquesa, tanto en el plano económico como en el reputacional.

El nuevo contrato llega después del duro golpe profesional encajado el pasado enero, cuando Netflix comunicó formalmente la no renovación de su acuerdo comercial para producir nuevas entregas del espacio de estilo de vida With Love, Meghan, lastrado por unos débiles índices de audiencia.

En el comunicado difundido para anunciar su incorporación a la franquicia infantil, Markle justifica su implicación desde una perspectiva doméstica: "Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver cómo estas jóvenes estrellas llevan a cabo sus creaciones en la cocina va a ser muy divertido".

Meghan Markle, en un acto público en Nottingham, hace unos días. Gtres

El anuncio ha tenido un impacto inmediato en la prensa británica, que este martes, 27 de octubre, amanece analizando los interrogantes logísticos que plantea la producción.

La principal incógnita de los medios británicos reside en dilucidar si el calendario de grabaciones obligará a Meghan y a Harry a trasladar temporalmente su residencia a suelo australiano durante varios meses, o si la duquesa afrontará viajes intercontinentales.

Esta disyuntiva se produce en un momento de reconfiguración geográfica para los Sussex. Tras seis años de autoexilio en California, la familia protagonizó el pasado agosto un movimiento inesperado al regresar al Reino Unido para fijar su residencia habitual en suelo inglés.

No obstante, el retorno no ha supuesto un acercamiento institucional a la Corona.

El Palacio de Buckingham se apresuró a trazar una línea divisoria inequívoca, recordando a la opinión pública que todas las actividades laborales y apariciones mediáticas que emprendan en adelante se desarrollarán a título estrictamente privado.

Los duques de Sussex. Gtres

Tras abandonar Montecito, los duques han optado por instalar su hogar en la exclusiva región de los Cotswolds, una de las áreas residenciales más caras, restrictivas y codiciadas de Gran Bretaña.

A ello se suma la matriculación de sus dos hijos, Archie y Lilibet, en un prestigioso colegio privado de la comarca, con tarifas educativas al alcance de muy pocos patrimonios.

La prensa londinense incide en cómo financian los Sussex este tren de vida de altos costes fijos, especialmente cuando los ingresos procedentes de los grandes gigantes audiovisuales estadounidenses se han visto drásticamente mermados tras el portazo de Netflix.

El escándalo de Thomas Markle

Especialmente significativo es el momento en que este proyecto audiovisual ha llegado a la vida de Markle: en plena acusación contra su padre, Thomas Markle, por presunto abuso infantil y supuesta tendencia de material pornográfico.

El caso salió a la luz tras una denuncia de su hijo, Thomas Markle Jr., quien asegura haber hallado "cientos, si no miles" de imágenes y vídeos en cajas y dispositivos dejados por su progenitor en su antigua casa de Cebú.

Las autoridades filipinas han confirmado la investigación y analizan el material hallado. Markle padre niega todas las acusaciones, sostiene que no ha tenido acceso a esos equipos desde que dejó Filipinas y afirma que nunca ha mantenido relaciones con menores.

Thomas Markle. Gtres

Sí admite haber pagado por sexo con prostitutas adultas en viajes anteriores al país. No consta que haya sido imputado o condenado. No obstante, en paralelo a su versión en las últimas horas se ha rescatado una carta en la que Thomas se confesaba con su primera esposa, Roslyn Loveless.

En esa misiva, el exdirector de iluminación "afirmó que fue a Filipinas y Tailandia porque allí los niños de 12 años son mayores de edad".

En medio de esto, Meghan Markle ha dicho estar "profundamente consternada" por las acusaciones contra su padre, y ha explicado que le impidió volver a ver a Archie y Lilibet para proteger a sus hijos.