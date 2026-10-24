Meghan Markle responde en un comunicado a Scotland Yard por la carta de 2019 con acusaciones contra su padre

Meghan Markle (45 años) ha respondido este sábado a la discrepancia entre su recuerdo y los registros de la Policía Metropolitana de Londres sobre una carta con acusaciones contra su padre, Thomas Markle (82).

La mujer del príncipe Harry (42) sostiene que es comprensible que "pueda equivocarse por unos meses" al reconstruir unos acontecimientos de hace más de siete años, mientras Scotland Yard revisa cómo gestionó la información y si debe remitir el caso al organismo independiente de supervisión policial.

La respuesta de Meghan, difundida a través de un portavoz y recogida por The Sun llega después de que la policía británica confirmara que recibió, en enero de 2019, una carta con varias denuncias sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido.

Thomas Markle. Gtres Gtres

Acusaciones "inquietantes"

La duquesa de Sussex había explicado previamente que tuvo conocimiento de unas acusaciones "preocupantes e inquietantes" contra su padre en 2018, después de su boda con el príncipe Harry.

"Al recordar sucesos de hace más de siete años, sin contar con un diario o un registro contemporáneo, es comprensible que se haya equivocado por unos meses", ha señalado su portavoz al diario británico.

El portavoz ha añadido que, si la Policía Metropolitana dispone de registros fechados que acrediten cuándo recibió y revisó la carta, esos documentos deben servir como referencia precisa para establecer la cronología.

También ha defendido que Meghan "está haciendo todo lo posible por recordar la cronología exacta de los acontecimientos, que no fueron anotados en su diario en su momento".

Asimismo, ha asegurado que "cualquier discrepancia de unos pocos meses es una consecuencia comprensible del paso del tiempo”.

Thomas Markle con su hija, en una fotografía antigua. Redes sociales.

Scotland Yard revisará el caso

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado este sábado, 24 de octubre, que recibió la misiva en enero de 2019, tras realizar una revisión de sus sistemas y registros.

Según el comunicado de dicha entidad, la carta fue enviada al Comando de Protección de la Policía Metropolitana para trasladar inquietudes relacionadas con la seguridad de la duquesa de Sussex.

Posteriormente, se decidió remitirla a la oficina del príncipe Harry y Meghan para que ambos tuvieran conocimiento de su contenido. Sin embargo, el cuerpo policial ha reconocido que los detalles de las acusaciones no se compartieron con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

"El Servicio de Policía Metropolitana está revisando la gestión de este asunto en 2019 y considerando si es necesario remitir el caso a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) para revisar nuestro enfoque", ha indicado un portavoz.

Hasta la fecha, Scotland Yard no ha anunciado una decisión definitiva sobre la remisión del caso al organismo de control.

La discrepancia se centra en la fecha: Meghan había situado en 2018 el envío de la carta, mientras que los registros policiales establecen que fue recibida en enero de 2019.

Thomas Markle ha vuelto a amenazar a los duques de Sussex. Gtres Gtres

Le aconsejaron no hablar

La duquesa de Sussex explicó que tuvo conocimiento de las acusaciones después de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Según su testimonio, le mostraron una carta dirigida a la policía en la que se formulaban acusaciones contra su padre y le aseguraron que estaban siendo investigadas.

Meghan también afirmó que le aconsejaron no hablar públicamente del asunto para no poner en peligro una posible investigación o un eventual proceso legal.

Según fuentes cercanas a la duquesa citadas por The Sun, la situación le habría generado "frustración durante años al no poder expresarse abiertamente sobre lo ocurrido".

Esas mismas fuentes sostienen que Meghan confiaba en que las autoridades competentes harían su trabajo. La duquesa manifestó su preocupación por los posibles menores afectados y expresó su deseo de que "se haga justicia" y de que su seguridad sea la prioridad.

En su comunicado anterior, Meghan vinculó el distanciamiento de su padre con su decisión de proteger a sus hijos. "Mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos", afirmó, según el comunicado recogido por People.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes sociales. Redes Sociales

Nuevas acusaciones

La controversia se produce después de que The Sun publicara esta semana que Thomas Markle está siendo investigado por las autoridades tras el supuesto hallazgo de una gran cantidad de imágenes de abuso sexual infantil entre sus pertenencias en Filipinas.

Según el periódico, el hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., alertó a las autoridades después de afirmar haber encontrado "cientos, o incluso miles, de imágenes" en distintos dispositivos vinculados a su padre.

La información publicada por el diario también apunta a la intervención de las autoridades filipinas y a la comunicación del caso al FBI.

La agencia estadounidense ha confirmado a HELLO! que conoce las acusaciones y que prestará el apoyo necesario a las autoridades filipinas. Añadió que investigará cualquier denuncia relacionada con posibles infracciones de la legislación federal estadounidense.

Por su parte, Thomas Markle ha negado rotundamente las acusaciones. En declaraciones recogidas por The Daily Mail, ha calificado las afirmaciones de "mentiras repugnantes" y ha asegurado que no posee las imágenes que se le atribuyen. Según el mismo medio, su hija Samantha también ha cuestionado la versión de su hermano, Thomas Jr.

Las acusaciones no deben confundirse con hechos probados aún: su veracidad y las posibles responsabilidades penales corresponden a las autoridades competentes del caso. La revisión anunciada por Scotland Yard se refiere a la gestión policial de la carta recibida en 2019.

Thomas Markle, durante la entrevista. Redes sociales.

Una relación distanciada

La relación entre Meghan y su padre se deterioró durante los preparativos de su boda con el príncipe Harry. Thomas Markle Sr. no asistió a la ceremonia, en medio de la polémica por unas fotografías pactadas con paparazzi y sus problemas de salud.

Desde entonces, padre e hija han mantenido una relación distante. Meghan se puso en contacto con él por escrito el año pasado, después de que tuviera que someterse a una amputación de urgencia de una pierna.