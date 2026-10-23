Meghan Markle rompe su silencio tras la acusación de pornografía infantil contra su padre: "Estoy consternada"

Meghan Markle (45 años) se ha pronunciado, a través de un contundente comunicado, después de que su padre, Thomas Markle (82), haya sido acusado de un presunto delito de pornografía infantil. Todo un escándalo que ha sacudido los cimientos de la familia Markle.

Ha sido el hijo de Thomas Markle, Thomas Jr., quien ha denunciado a su progenitor después de encontrar, supuestamente, una colección de imágenes de contenido ilegal en la vivienda que compartían en Cebú, Filipinas.

"Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre", ha asegurado, tal y como reza The Sun, Thomas Jr. En medio de este delicadísimo asunto, la mujer del príncipe Harry de Inglaterra (42) ha roto su silencio este viernes, 23 de octubre.

Thomas Markle. Gtres

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", comienza la duquesa de Sussex la misiva.

En este punto, deja claro Meghan que ella era conocedora de este asunto desde 2018: "En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la Familia Real y Personas Especialmente Protegidas".

"Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", agrega la exactriz.

La cuñada del príncipe de Gales, Guillermo de Inglaterra (44), asevera que este presunto delito fue el que la hizo poner distancia con su padre.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes Sociales

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las tergiversaciones publicadas por ciertos medios de comunicación a lo largo de los años, el distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecieron a un único motivo: protegerlos".

"Confié en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo con otras familias", abunda la Princesa.

Concluye el comunicado: "Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

Los hechos

Thomas Markle ha sido denunciado por su propio hijo, Thomas Markle Jr., por presunta posesión de pornografía infantil.

Según The Sun, el hijo afirma haber hallado "cientos, si no miles" de imágenes y vídeos de abuso de menores en cuatro cajas y en dispositivos electrónicos de la casa que compartieron en Cebú, Filipinas.

Thomas Jr. asegura que presentó una declaración jurada ante el FBI y avisó a las autoridades filipinas; los medios recogen que el FBI habría confirmado la recepción de esa declaración y que se prepara para investigar.

De momento, Thomas Markle no ha sido arrestado ni se han anunciado cargos formales, por lo que las acusaciones deben considerarse presuntas y pendientes de verificación judicial.

El caso ha reavivado el conflicto familiar: Samantha Markle, hermana de Meghan y del denunciante, ha defendido a su padre y asegura que la denuncia sería una venganza económica de Thomas Jr., versión que éste niega.