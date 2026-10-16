Mahrah, la 'royal' emiratí pillada inconsciente en la calle, estuvo "en coma" 48 horas antes en un Airbnb que había alquilado

Nuevos y estremecedores detalles han salido a la luz en torno al escándalo que salpica a las altas esferas de los Emiratos Árabes Unidos desde hace unos días: después de que Mahrah Al Nahyan (32 años) fuera pillada drogada e inconsciente en una calle de Londres.

Ahora, según Daily Mail, la royal, integrante de la Familia Real de Abu Dabi, estuvo sumida en un estado de coma en un apartamento de alquiler vacacional durante las 48 horas previas a ser hallada tirada en la vía pública y con su hijo de 3 años desatendido.

Según la reconstrucción del caso presentada ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Mahrah no escatimó en gastos para su maratón de estupefacientes. Para el fin de semana, reservó un Airbnb en la misma zona de Kensington, valorado en unas 200 libras esterlinas por noche.

La reserva fue de tres noches. Durante las 48 horas anteriores a la alerta policial, Al Nahyan y su acompañante permanecieron encerrados en el sótano del inmueble consumiendo sustancias ilícitas, entre ellas cocaína.

Abu Dhabi royal found passed out on busy London street with barefoot toddler https://t.co/JGRx26tL4Z — The Sun (@TheSun) October 14, 2026

Un vecino del edificio relató tras la detención de la mujer el alboroto vivido durante esas jornadas: "Por la noche se oía muchísima música, gritos y cantos. Una noche la mujer se quedó fuera al recoger un pedido de comida y me pidió ayuda. Tenía muy mal aspecto".

Agregó el testigo: "Ver a solo dos personas en ese estado con un niño pequeño dentro me pareció impactante". El consumo descontrolado derivó, finalmente, en la pérdida total de conocimiento de los dos adultos en la acera.

Una vecina que se percató del peligro al oír al menor de 3 años corriendo en patinete: "Oí a un niño corriendo y al mirar vi a la mujer dormida en la acera y al hombre tirado cerca. Le pregunté si estaba bien y la sacudí un poco, pero no reaccionaba. Estaba inconsciente".

La rápida actuación de los transeúntes, que interceptaron al pequeño justo cuando corría hacia la calzada persiguiendo un papel, evitó una fatalidad antes de la llegada de las patrullas policiales.

Tras ser reanimada, Al Nahyan reaccionó de forma errática y violenta contra los testigos que velaban por la seguridad de su hijo, gritándoles: "Esto no es un matadero, ¿por qué les importa tanto?".

A pesar de ser confundida con una persona sin hogar durante el suceso, la residencia oficial de la procesada es un exclusivo ático de 3.500 metros cuadrados, valorado en 1,6 millones de libras en Wandsworth, al sur de Londres.

La propiedad, un antiguo asilo neogótico inaugurado por la reina Victoria, fue en los años 80 el hogar de Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, célebre por albergar fiestas multitudinarias.

Conviene recordar que la fortuna de la familia de Mahrah está valorada en más de 250.000 millones de libras esterlinas.

Tras admitir formalmente un delito de negligencia infantil ante el tribunal, el juez Johnson KC condenó a Al Nahyan a dos años de servicio comunitario con la obligación de completar su proceso de rehabilitación en la exclusiva clínica Priory.

En paralelo a esto, se le ha impuesto una multa de 5.000 libras y el pago de 1.000 libras en costas procesales.