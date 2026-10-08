El marido de la médica del rey Carlos III la golpeó con un hacha y la estranguló antes de simular un robo en su casa

Continúa la conmoción en la campiña inglesa y, muy especialmente, en el seno de la Casa Real británica tras el crimen atroz de la médica de cabecera del rey Carlos III (77) y Camilla (76). La joven, llamada Hannah Cain, fue asesinada a manos, presuntamente, de su marido.

Hannah Cain perdió la vida a los 45 años, en trágicas circunstancias, en el domicilio familiar de Fern Hill, en la localidad de Dersingham, rozando los terrenos de la finca real de Sandringham.

Su marido, Mark Cain, y hasta ahora con antecedentes impecables, compareció este pasado martes, 6 de octubre, por videoconferencia ante el Tribunal de la Corona de King's Lynn, acusado del homicidio de su esposa.

La doctora asesinada y su marido. Redes sociales

El acusado permaneció impasible durante la vista procesal mientras la Fiscalía desgranaba los escabrosos detalles del ataque y la posterior simulación del delito.

Los trágicos acontecimientos se desencadenaron en las primeras horas de la mañana del pasado domingo 4 de octubre de 2026, como apunta Daily Mail.

La Policía de Norfolk acudió de urgencia a la vivienda tras recibir una llamada del propio Mark Cain alertando sobre un supuesto robo con violencia en la propiedad.

Cuando los agentes llegaron al inmueble, observaron que el hombre presentaba varias heridas de carácter superficial. Cain declaró ante los agentes que había sufrido un fuerte altercado en la planta baja con un intruso mientras su mujer e hijos dormían en el piso superior.

En la vivienda descansaban los tres hijos pequeños del matrimonio -de ocho, once y trece años- junto a dos niños amigos de la familia que se habían quedado a pasar la noche.

Sin embargo, al inspeccionar el nivel superior, los agentes localizaron el cuerpo de la doctora Hannah Cain inconsciente y sin constantes vitales sobre una de las habitaciones.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la facultativa falleció a causa de traumatismos craneoencefálicos severos provocados por los golpes de un hacha, seguidos de un estrangulamiento con lesiones cervicales compatibles con la compresión del cuello.

Los reyes de Inglaterra. Gtres

Ante el cerco de las pruebas forenses, el sospechoso terminó facilitando a los investigadores los detalles de cómo había perpetrado el asesinato.

La muerte de la doctora Cain, que trabajaba en el Centro Médico de Grimston y en la clínica de medicina estética Norfolk Sky Aesthetics, ha provocado una inmensa ola de consternación que ha alcanzado a la propia Corona británica.

Según se ha confirmado, tanto el rey Carlos III como la reina Camila han sido informados oficialmente de la tragedia, dada la relación profesional que la fallecida mantenía con la monarquía al tratar directamente a miembros de la Casa Real.

El centro médico de Grimston suspendió temporalmente sus servicios y la actividad de su farmacia debido a las "circunstancias extremadamente difíciles" que atraviesa la plantilla.

A través de un comunicado oficial, sus compañeros de profesión la recordaron como una "médica excepcional, una colega muy querida y una amiga entrañable que transmitía calidez, amabilidad y positividad a todo su entorno".

Carlos y Camilla. Gtres

Desde la comunidad sanitaria del NHS subrayaron su apasionada defensa de los pacientes y su constante entrega a la atención primaria.

Conmoción vecinal e investigación en curso

En Dersingham, una idílica villa caracterizada por sus bajísimos índices de criminalidad, los vecinos han reaccionado con absoluto estupor depositando numerosos ramos de flores a las puertas del inmueble acordonado por los equipos forenses.

Los residentes describieron a la víctima como una persona encantadora e integradora, madre de tres hijos pequeños muy conocidos por jugar al fútbol en la zona.

El juez Lickley KC dictaminó la prisión preventiva inmediata para Mark Cain y fijó el próximo 3 de diciembre como la fecha para la evaluación de los informes médicos correspondientes, sopesando la vista oral para junio del próximo año en el Tribunal de la Corona de Norwich.

Mientras los servicios especializados de la Policía prestan soporte psicológico a los menores y a la familia de Terry, la comunidad médica llora la trágica pérdida de una figura clave del Servicio Nacional de Salud.