El incómodo momento de la infanta Elena al coincidir en un evento con su excuñado Álvaro de Marichalar

La Gran Vía madrileña ha vuelto a convertirse este pasado lunes, 5 de octubre, en el epicentro de la cultura con el esperado estreno de Arriba tutto, la nueva comedia cinematográfica que marca el debut del humorista José Mota (61 años) como director, guionista y protagonista.

El cine Capitol ha acogido una multitudinaria convocatoria donde la presencia de la infanta Elena (62) se ha convertido en el gran foco de atención de la velada.

La hija mayor de los reyes eméritos Juan Carlos (88) y Sofía (87), fiel a su habitual respaldo a las artes y demostrando la estrecha amistad que la une al cómico manchego, ha sido la invitada de honor en una alfombra roja repleta de personalidades de diversos ámbitos.

Álvaro de Marichalar. Gtres

Entre los rostros célebres que se han dejado ver en el evento destacan figuras de la talla del expresidente del Gobierno Felipe González (84), Enrique Ponce (54), Rozalén (40), Nuria Fergó (47), Pepe Navarro (74) o el periodista Jaime Peñafiel (94).

El momento incómodo de la noche se ha producido cuando la infanta Elena ha coincidido a escasos metros con el hermano de su exmarido Jaime de Marichalar (63), el aventurero Álvaro de Marichalar (65).

El aristócrata se encontraba atendiendo a los medios de comunicación, y celebrando ante los micrófonos la convocatoria de Elecciones por parte del Gobierno, cuando la hermana del rey Felipe VI (58) ha hecho su entrada en el vestíbulo del cine.

Al percatarse de la llegada de la Infanta, Álvaro ha reaccionado con sorpresa ante la prensa con un expresivo "¡Qué maravilla!", mirando hacia atrás sin amagar en ningún momento un acercamiento para saludar a su excuñada, según recoge la agencia Europa Press.

Bábrara Rey junto a su hija Sofía Cristo y la pareja de ésta. Gtres

Por su parte, la madre de Victoria Federica (26) ha abandonado con rapidez la zona de fotógrafos por el extremo opuesto al que ocupaba Marichalar, haciendo oídos sordos a los requerimientos de los reporteros.

El segundo foco de atención de la noche lo ha protagonizado la presencia de Bárbara Rey (76). Se ha tratado de la primera ocasión en que la infanta Elena y la vedette han compartido espacio público tras la publicación del libro de memorias en el que la artista detalla su histórica relación con Juan Carlos I.

Bárbara no ha dudado en abordar la situación ante las preguntas de la prensa a la salida del evento. La actriz ha asegurado con naturalidad no haber visto a la infanta durante el cóctel, pero deja claro lo que sigue: "Si me la cruzo, claro que le digo hola".

"Yo saludo a todo el mundo que veo. Tampoco puedo forzar a una persona que se pueda sentir un momento incómoda", ha agregado la de Totana.

Asimismo, define a la hija del Emérito como una mujer "alegre y campechana", mostrando su convicción de que la infanta le habría devuelto el saludo sin acitud.