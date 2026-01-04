Los reyes Carlos III y Camila, en su versión más campechana: forman corrillo con los vecinos en su primera salida de 2026

El rey Carlos III y Camila asisten a una misa en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham. GTRES

Domingo 4 de enero. El rey Carlos III (77 años) y su esposa, la reina Camila (78) aparecen por primera vez en público en el recién estrenado año. El motivo de su salida: han asistido a un servicio religioso en Sandringham.

El soberano de Inglaterra y su mujer se han dejado ver en las inmediaciones de la iglesia de Santa María Magdalena, en cuyo interior han escuchado la misa oficiada en horario matutino.

A pesar del frío invernal de Norfolk, donde las temperaturas han bajado a -1º este fin de semana, el Rey se ha mostrado sonriente y relajado.

Ataviado con un clásico y elegante abrigo de paño -el mismo modelo de Anderson & Sheppard que ha usado durante los últimos 40 años-, no ha dudado en detenerse ante un grupo de vecinos de la zona. Él y su compañera han saludado a lugareños y curiosos. Incluso han formado corrillo con ellos.

Paseo a pie hasta la iglesia

Y es que, según ha deslizado la prensa británica, pocas horas antes se había corrido la voz. Se rumoreaba que el Rey asistiría a la iglesia el domingo.

Como es habitual en estos casos, -más aún en Sandringham, donde la Familia Real británica disfruta de las fiestas navideñas-, varios vecinos se han congregado en las inmediaciones del templo para poder ver al monarca en su paseo a pie hacia el templo.

No todos los días se ve a un Rey de cerca. Y este domingo era el día perfecto para contemplar el recorrido que han hecho andando Carlos III y Camila.

Aclamados por los vecinos

Una mujer no ha dudado en sacar su teléfono móvil para capturar el instante. Y, a golpe de click, ha inmortalizado la estampa.

El matrimonio, escoltado por personas de su equipo de seguridad, se ha detenido ante un pequeño que iba montado en su bicicleta. El Rey se ha dirigido al niño para hablar con él unos segundos. Y han hecho lo mismo con otras personas allí presentes.

Así, han ofrecido su versión más campechana en la que es su primera salida de 2026. También es la primera vez que se les ve en público desde que asistieron, en esta misma iglesia, al tradicional oficio navideño.

A pocos metros de la entrada a la iglesia, situada junto a Sandringham House, el rey se ha mostrado de muy buen humor.

El matrimonio se detuvo unos minutos para compartir unas risas con el reverendo Paul Williams, al que dio un fuerte apretón de manos.

Williams es un rostro familiar para el monarca durante sus estancias invernales en Sandringham. El párroco desempeña la labor de rector de Sandringham desde el año 2022.

Para protegerse del fuerte viento de Norfolk, la reina Camila lució un elegante abrigo de lana en color crema, botas de ante hasta la rodilla y un sombrero con ribete de piel. Para completar su look llevó un bolso acolchado de Chanel.

Tal y como desliza la revista Hello!, a la misa han asistido también los príncipes de Gales, el príncipe Guillermo (43) y su mujer, Kate Middleton (43), así como sus tres hijos, George (12), Charlotte (10), y Louis (7).

Las celebraciones navideñas de 2025 han terminado ya. Y el rey Carlos ya está pensando en sus actividades del presente año. Según ha adelantado el Daily Mail, está "deseando empezar" su agenda de compromisos oficiales.

Un sol invernal radiante. Muchas sonrisas. Y un pequeño baño de masas. Así ha sido el arranque del año de Carlos III y Camila en su esperada y primera aparición pública del año. Uno que se presenta convulso.

En las próximas semanas se espera que se ejecute de una vez la mudanza de su hermano, el expríncipe Andrés (65). Este abandonará el Royal Lodge, en Windsor, y se instalará en una de las residencias de Sandringham Estate tras ser despojado de sus títulos y honores a raíz de sus escándalos y su vinculación con el magnate pedófilo Jeffrey Epstein.