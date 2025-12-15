La Policía de Londres no investigará si el expríncipe Andrés pidió a su escolta que indagara sobre Virginia Giuffre

La Policía de Londres no abrirá una investigación criminal relacionada con las acusaciones de que en 2011 el expríncipe Andrés (65 años) pidió a un agente de su escolta que indagara sobre la estadounidense Virginia Giuffre, quien lo acusó de presuntos abusos sexuales cuando era menor.

La jefa del Mando de Crímenes Especializados, Ella Marriott, indicó el pasado sábado, 13 de diciembre, que tras evaluar informaciones recientes publicadas en la prensa, no han aparecido "pruebas adicionales de actos delictivos o de mala conducta" y, por tanto, "no adoptará ninguna otra medida".

Marriott recordó que en 2015 se recibieron denuncias vinculadas al fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y a su pareja, la británica Ghislaine Maxwell (63), que incluían presunto tráfico sexual a Londres en 2001, cuando Virginia Giuffre habría tenido contacto con Andrés Mountbatten-Windsor.

Imagen de archivo del príncipe Andrés. Gtres

Tras consultar con la Fiscalía y las autoridades estadounidenses, Scotland Yard decidió en 2016 no abrir una investigación criminal en el Reino Unido.

"Esa decisión fue revisada en 2019, 2021 y 2022; en cada ocasión la posición se mantuvo sin cambios", añadió la funcionaria policial.

Pero el pasado octubre, The Mail on Sunday publicó que el exduque de York habría pedido a un guardaespaldas oficial investigar a la joven, facilitándole su fecha de nacimiento y número de seguridad social, lo que indicaría que sí la conocía.

Cabe recordar que pese a todas las acusaciones, a aparecer con ella en una fotografía de 2001 y a haberle pagado en 2022 una suma millonaria para zanjar una demanda civil, el hermano del rey Carlos III (77) niega haber tratado a Virginia Giuffre, quien se suicidó el pasado abril a los 41 años.

El expríncipe Andrés y Virginia Giuffre. X

Respecto a la última decisión de la Policía de Londres, la familia de la víctima ha expresado sentir una "profunda decepción". Además, ha criticado que la investigación se cerró "sin explicación y sin consultar" con ellos.

"Consideramos que no se ha hecho justicia. Nuestra hermana Virginia, y todas las supervivientes, la merecen", han sentenciado.

Fotos del archivo de Epstein

Horas antes de que se conociera la decisión de la Policía de Londres, salieron a la luz un total de 19 fotografías del patrimonio del pedófilo convicto, acusado de tráfico sexual de menores, quien se suicidó en su celda de la cárcel federal de Manhattan el 10 de agosto de 2019.

En las imágenes, compartidas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se ve al que fuera duque de York acompañado de Bill Gates (70) durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. Un retrato realizado por la agencia Getty Images en el que también aparecía el actual Rey de Inglaterra, pero fue recortado.

El expríncipe Andrés, con Bill Gates, durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. omité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La instantánea no muestra conducta delictiva alguna, pero forma parte de las cerca de 95.000 fotografías que el delincuente sexual había recopilado.

De acuerdo con algunos miembros del panel legislativo, las fotos ponen de manifiesto el interés del fallecido magnate por establecer lazos con los hombres más influyentes del planeta.

Últimas medidas

Fue el pasado octubre cuando el rey Carlos III despojó a Andrés de todos sus títulos reales. Entonces también le notificó que debía abandonar Royal Lodge, donde ha vivido durante más de 20 años y por la que no ha pagado el alquiler.

Un mes y medio después, Andrés sigue ocupando los espacios de Royal Lodge. Aunque ya ha recibido una notificación formal de desalojo, la mudanza no se ha efectuado.

El motivo no es otro que la celebración de la Navidad. Según lo previsto, el exmarido de Sarah Ferguson (66) se instalará en Sandringham Estate, la propiedad privada de la Familia Real situada en Norfolk y donde los Windsor celebran las Fiestas.

La Familia Real buscaría evitar la presencia de Andrés en este periodo y por ello, su mudanza tendrá lugar tras la Navidad. Eso sí, según las últimas informaciones, no será de manera inmediata. No hay una fecha acordada y podría retrasarse hasta febrero..

Sobre su nueva casa también existen interrogantes. Por ahora, no se ha especificado la residencia concreta que ocupará en Sandringham. Pero todo apunta a que no será la mansión principal ni Wood Farm, las más emblemáticas del complejo.