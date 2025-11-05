El rey Juan Carlos dice que su relación con Corinna fue "un error" propio de la "debilidad": "Me convertí en una presa fácil"

El rey emérito Juan Carlos (87 años) ha roto su silencio, este miércoles, día 5 de noviembre, en su obra Reconciliación, sobre uno de los episodios más controvertidos de su vida personal y política: su relación con Corinna Larsen (60).

En su libro de memorias, que ya está disponible en todas las librerías de Francia, el monarca aborda con franqueza el vínculo que mantuvo con la empresaria alemana, cuya existencia se hizo pública tras el polémico viaje del Emérito a Botsuana en 2012.

En sus propias palabras, Juan Carlos califica esa relación como "un error" que "lamenta profundamente". En la obra, escrita por Laurence Debray, Juan Carlos admite que fue una experiencia que tuvo "un impacto nocivo" tanto en su papel institucional como familiar.

Corinna Larsen junto a Juan Carlos, la infanta Cristina y el exmarido de ésta, Iñaki. Gtres

"Ella erosionó la armonía y la estabilidad de esos dos aspectos esenciales de mi existencia, conduciéndome finalmente a tomar la difícil decisión de abandonar España", escribe el Emérito.

El viaje a Botsuana, en abril de 2012, se convirtió en un punto de inflexión en la imagen pública del entonces Rey. La caída que sufrió durante una cacería de elefantes, y que obligó a su hospitalización, coincidió con una crisis económica en España y generó una oleada de críticas.

Fue entonces cuando se conoció que Corinna Larsen lo acompañaba en ese viaje, lo que desató una tormenta mediática y política. En sus memorias, Juan Carlos reconoce que ese episodio "empañó su reputación ante los españoles. En esta cacería, me convertí en una presa fácil".

"Puede parecer banal, muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente", reflexiona el monarca.

A pesar de la intensidad del vínculo, Juan Carlos subraya que Corinna "nunca interfirió en sus preocupaciones de rey con su país", marcando una línea entre su vida privada y sus funciones institucionales.

El emérito Juan Carlos, muy sonriente, en una fotografía de archivo. Gtres

La relación con Corinna no solo afectó a la imagen del Emérito, sino también la estabilidad interna de la Casa Real.

En el libro, Juan Carlos admite que la situación generó tensiones familiares y contribuyó a su decisión de abandonar España en 2020, cuando se trasladó a Abu Dabi. "Sabía que, desde hacía dos años, ya no contaba con la unanimidad popular", escribe en otro pasaje.

El Emérito también dedica palabras de afecto a la reina Sofía (87), reconociendo que "nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi esposa". Aunque admite "torpezas" en su vida personal, asegura que hizo todo lo posible por velar por su bienestar.

Sea como fuere, a sus 87 años, Juan Carlos I busca ofrecer su versión de los hechos que marcaron su reinado y su posterior retirada.

El libro aborda, además, también otros temas como el 23-F, la lucha contra ETA, su relación con Felipe VI (57) y los vínculos con empresarios que actuaron en su nombre. Pero es la confesión sobre Corinna Larsen la que ha generado mayor impacto mediático.

La publicación ha sido recibida con expectación en España, donde el libro llegará a las librerías en diciembre. Mientras tanto, el rey emérito continúa residiendo en Abu Dabi, aunque ha realizado visitas esporádicas a Sanxenxo para participar en regatas.