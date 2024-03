Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, da la última hora sobre la salud de su sobrina tras revelar que tiene cáncer

Una semana después de que Kate Middleton (42 años) comunicara que padece cáncer, su mediático tío, Gary Goldsmith (58), se ha pronunciado públicamente sobre su estado de salud.

El que fuera concursante de la versión británica de GH VIP ha concedido una entrevista a ¡De Viernes!, de Telecinco, en la que ha contado, entre otras cuestiones, cómo y cuándo le informaron sobre la enfermedad de su sobrina. "Me enteré una hora antes de que se hiciese público. Tengo muchos amigos que son corresponsales de la Casa Real y ellos recibieron un comunicado antes de que se anunciara", ha revelado Gary Goldsmith.

A lo largo de su conversación, el televisivo ha reiterado que todo lo referente a la salud de su sobrina se maneja en la más estricta intimidad. "No he hablado con Kate del tema. Lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial y yo voy a respetarlo", ha asegurado.

Gary Goldsmith, eso sí, se mantiene muy pendiente de la evolución de la Princesa. "Me he puesto en contacto con Carole [su hermana y madre de la futura reina consorte] para asegurarme de que Kate esté bien", ha confesado. El exconcursante de la edición británica de GH VIP también ha intentado contactar con su sobrina: "Le he mandado mensajes a Kate para que sepa cómo me siento y el amor que siento por ella, pero se mantiene en privado".

Sobre el estado de salud de Kate Middleton tampoco tiene mayor información. Lo único que sabe es que evoluciona favorablemente. "Parece que se está recuperando. Es todo preventivo", ha comentado Goldsmith. Hasta ahora el único que ha dado la última hora sobre la salud de la Princesa de Gales tras conocerse que padece cáncer.

Goldsmith también ha querido hablar sobre la forma en la que su sobrina ha llevado este duro trance. El más difícil a nivel personal y como miembro de la Corona británica. "Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil. No creo que haya nadie en el mundo que tenga que enfrentarse a esto. Gestionarlo con sus hijos y luego tener que dar explicaciones a medios nacionales e internacionales... Lo ha hecho fenomenal. Ha sido honesta y transparente", ha expresado el tío de la Princesa de Gales en su conversación con ¡De Viernes!

Para terminar, se ha hecho eco de los comentarios que se generaron en torno a Kate días antes de que ella misma revelara que padece cáncer: "Si ya me ha dolido a mí ver todo lo que se ha dicho, espero que ellos y la gente que les rodea hayan tenido más cautela y no hayan leído todo lo que se ha publicado. Espero que se hayan centrado en la familia, pero me cuesta imaginar que no les impacte esa cantidad de teorías conspiratorias".

Fue el pasado 22 de marzo cuando Kate Middleton comunicó que padece cáncer. Lo hizo a través de un vídeo publicado en las redes sociales que comparte con el príncipe Guillermo (41) y después de que se desatara una ola de teorías conspiratorias tras varias semanas de baja por una cirugía abdominal a la que se sometió el pasado enero.

En el comunicado, Kate Middleton explicó que pruebas posteriores a su operación hallaron que "había habido un cáncer" -sin especificar el tipo- y que se está sometiendo a un tratamiento de "quimioterapia preventiva".