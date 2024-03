Felipe VI y Letizia disfrutan de un plan romántico por el centro de Madrid: visita a una librería y noche de cine

Aprovechando el buen tiempo, los reyes Felipe VI (56 años) y Letizia (51) disfrutaron de un plan romántico de sábado en pleno centro de Madrid. Concretamente, se trasladaron hasta la zona de Tirso de Molina, donde consiguieron pasar desapercibidos y parecer dos viandantes más.

Sin embargo, hubo quienes consiguieron captar una imagen de su salida nocturna. Con looks desenfadados, los monarcas aprovecharon al máximo el día en las calles de Madrid. Acompañados del personal de seguridad, Felipe y Letizia acudieron al cine Doré a ver una película de la que no se conocen detalles.

Es habitual ver a los reyes disfrutar de planes fuera de la agenda real cuando disponen de tiempo libre, como cualquier otra pareja. Lo cierto es que el cine es una de sus actividades favoritas para desconectar del día a día. No hace mucho, ambos fueron a ver la película Pobres Criaturas.

[Felipe VI, en Cádiz junto a la bandera republicana y la LGTBI: la llamativa fotografía de la que todos hablan]

Felipe VI y Letizia, de paseo por Madrid. Europa Press

Tal y como señala Europa Press, quien estuvo presente en este paseo, la intención de ambos era acudir simplemente al cine. Sin embargo, hicieron tiempo antes de trasladarse al Doré en una conocida marisquería del centro de Madrid, donde no se sabe si sólo tomaron algo o decidieron cenar.

Hubo quienes les reconocieron por el camino y compartieron este momento en redes sociales. El usuario de X @rosebudshears no dudó en hacer público este encuentro: "De esto que vas al Doré y te encuentras a Felipe y Letizia en plan pareja dando un paseo por Madrid".

Horas después, era la librería del Doré la que le contestaba a la publicación dando más detalles de esta visita tan especial. "Muy majos. Me preguntaron por el libro de Boyero", escribió. Se interesaron por el nuevo libro del crítico, Carlos Boyero, No sé si me explico, donde habla sobre su dilatada trayectoria profesional.

De esto que vas al Doré y te encuentras a Felipe y a Leticia en plan pareja dando un paseo por Madrid. — Dani Boz (@rosebudshears) March 23, 2024

No resulta extraño este interés por parte del matrimonio, conociendo que Letizia es una apasionada de la gran pantalla y siempre se muestra muy interesada por todo lo que tenga que ver con el séptimo arte.

Queriendo pasar desapercibidos, el monarca lució un jersey con vaqueros y deportivas y la reina apostó por un jersey marinero de rayas y unos jeans. Unos looks cómodos para pasear tranquilamente y disfrutar de estas temperaturas primaverales en la capital.

Este puede que sea el último plan en pareja en solitario en marzo. En unos días, sus hijas, Leonor (18) y Sofía (16) regresarán a casa para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Los monarcas han despejado su agenda para poder dedicarles tiempo ahora que viven lejos del hogar.