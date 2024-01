El emérito Juan Carlos, "encantado" con su fiesta de cumpleaños en Abu Dabi: los detalles y la lista de invitados

El pasado viernes, 5 de enero, Juan Carlos I celebró su 86 cumpleaños en una gran fiesta en Abu Dabi de la que no habían trascendido mayores detalles hasta la mañana de este domingo, día 7, cuando algunos de sus invitados han regresado a España. Así, se ha podido poner nombre y apellido a varios de los asistentes, además de saber cómo se encuentra el Emérito. Aunque familiares y amigos del anterior monarca se han mantenido discretos, sí se han hecho eco de la actitud que mantiene el ex Jefe del Estado.

Manuel Piñera Gil-Delgado, propietario del Grupo Scholtz, ha sido uno de los primeros en llegar a la capital. Ante los micrófonos de Eruopa Press ha asegurado que la celebración del Emérito ha ido "muy bien" y que Juan Carlos está "estupendamente". En esta línea, ha dejado claro que sus amigos quieren que el anterior monarca se mantenga con esta actitud. "Eso es lo que intentamos todos". Con un "por supuesto", también ha confirmado sus ganas de volver a España.

Sobre una posible felicitación por parte de los reyes Felipe VI (55) y Letizia (51), que un día después del cumpleaños del Emérito retomaron su agenda pública, no tiene mayores detalles. "No sé", ha dicho el empresario ante la prensa. En referencia a las infantas Elena (60) y Cristina (58), únicamente ha respondido con un "todos muy bien". Poco después, la primogénita de los Eméritos se ha dejado ver llegando a su domicilio en Madrid.

El que fuera jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y su mujer, María Pía, también han llegado a Madrid en la mañana de este domingo, asegurando que se lo pasaron "fenomenal" y que el monarca ha estado "contento, estupendo, encantado". En cuanto a si el Emérito ha disfrutado del grupo musical Los del Río, como se apuntó días antes de su cumpleaños, el diplomático ha bromeado: "Sí, tienen mucha experiencia ya, tienen muchos años y llevan muchos años cantando". Su esposa, por su parte, ha sido preguntada por los regalos al Emérito. "Siempre hay cosas que le hacen ilusión", ha comentado sin ofrecer más datos.

Aunque desconocen cuándo será su próxima visita a España, María Pía ha expresado que "ojalá sea pronto". Por otro lado, se ha negado a hablar de la supuesta presencia del torero Enrique Ponce.

Fernando Almansa, también exjefe de la Casa del Rey, fue otro de los asistentes a la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos. Manteniéndose en la misma línea que el resto de invitados, ha asegurado que el Emérito se encuentra "muy bien".

La lista de invitados la completaba parte de los Borbones. Además de la infanta Elena y Cristina, cuya presencia ya había trascendido, el Emérito estuvo arropado por algunos de sus nietos. Entre ellos, Pablo Urdangarin (23), que esta misma mañana ha llegado a Barcelona para continuar con su rutina tras un viaje exprés a Abu Dabi. Se ha mostrado parco en palabras y únicamente ha asegurado ante los medios que la celebración ha ido "muy bien".

La gran ausente fue la reina Sofía (85), quien nunca ha ido ni tiene ninguna intención de visitar a Juan Carlos en Emiratos Árabes, tal y como confesaba a EL ESPAÑOL una persona de su entorno días antes del cumpleaños del Emérito. "Está resignada, pero desde luego, no piensa arrastrarse a esa locura que se va a vivir en el desierto", aseguraban a este periódico.

La misma fuente matizaba que la decisión de la reina Sofía, en parte, estaría relacionada con la felicitación privada de Navidad que envío el anterior monarca, en solitario y tras el christmas oficial junto a la Emérita. "Un disgusto más para Sofía, aunque ya le da un poco igual", deslizaban a este medio.

La ausencia de Sofía, sin embargo, no fue un impedimento para el rey Juan Carlos. El Emérito sopló las velas de la tarta en una celebración por todo lo alto en la que, según se apuntó previo al festejo, no habría faltado el toque español. El que fuera Jefe del Estado habría brindado con vino local, además de degustar un menú 100% made in Spain, con productos como jamón serrano o ventresca. Sobre estos detalles también fueron preguntados sus invitados, pero han preferido no indagar en el asunto.

