Desvelamos el socorrido regalo que el rey Carlos III ha hecho a la Familia Real británica por Navidad

Este pasado lunes 25 de diciembre, como cada año, la Familia Real británica se ha reunido para celebrar la tradicional misa de Navidad en Sandringham (Reino Unido). Un día en el que se ha podido ver a los reyes Carlos (75 años) y Camila (76) especialmente contentos, rodeados del resto de miembros reales.

Este 2023 ni la mismísima Sarah Ferguson (64), que llevaba 30 años sin aparecer en este acto religioso, ha querido perderse el navideño acontecimiento y ha reaparecido junto a su exmarido, Andrés de York (63), y sonriendo a la prensa.

Harry (39) y Meghan (42) han sido los grandes ausentes. Aunque a decir verdad tampoco nadie los esperaba después de la fría y poca relación que siguen manteniendo con el palacio de Buckingham.

[Del bonito gesto del príncipe Louis a la aparición de Sarah Ferguson: así ha sido la misa de Navidad de los Windsor]

La Familia Real británica asistiendo a la misa de Navidad. Gtres

Para Carlos III este ha sido el primer año que él ha organizado la misa, celebrada en la iglesia de Santa María Magdalena, tras su Coronación. Quizás por ello ha querido tener un detalle especial con cada uno de los integrantes de su familia y les ha hecho un regalo por Navidad que algunos decidieron lucir precisamente en este día.

Se trata de una bufanda que nace de la colaboración entre Highgrove y la Fundación del Príncipe y que está inspirada en la bufanda del décimo aniversario de The Campaign for Wool, que fue concebida por su Majestad el Rey.

La bufanda Highgrove Heritage se lanzó a principios de octubre, a tiempo para el undécimo aniversario de la Campaña por la Lana y coincidió con la Semana de la Artesanía de Londres, donde tuvo su debut.

La princesa Ana y su marido Timothy Laurence luciendo la bufanda. Getty Images

La princesa Ana (73) y su marido Timothy Laurence (73) son dos de los asistentes a la tradicional misa que llevaron este complemento para protegerse del frío. Ambos aparecieron con la bufanda: ella, usándola sobre un abrigo blanco, que combinó con un sombrero beige a juego: y él, combinándola con camisa blanca, corbata amarilla y abrigo oscuro.

Lady Louise (20), hija del duque y la duquesa de Edimburgo, fue otra de las personalidades reales que combinó su bufanda con un abrigo azul marino y un sombrero a juego.

También Samuel (26), nieto de la princesa Margarita, lucía elegante el socorrido presente con pantalones azul marino y un abrigo negro, dentro del cual llevaba el accesorio por dentro.

Lady Louise con la bufanda, regalo de Carlos III. Getty Images

La bufanda en cuestión es de origen sostenible y está confeccionada 100 % con lana merino ultrafina RWS (Responsible Wool Standard) procedente de Australia. El diseño toma la forma del icónico cuadro Príncipe de Gales, tejido sobre un cuadro Pastor agrandado.

Según la descripción del producto en su página web, "el color miel está inspirado en los jardines Highgrove y lleva un emblema de abeja que ha sido parte de la compañía Johnstons of Elgin desde la década de 1930. La abeja representa la ocupada mano de obra de las fábricas, que actualmente asciende a 1.000 personas". El precio de la bufanda es de unos 132 euros.

Estas han sido las segundas navidades sin la reina Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre de 2022.

Sigue los temas que te interesan