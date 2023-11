Juan Carlos I vuelve a España tras la fiesta de cumpleaños de Leonor: previa parada en Vitoria y regatas en Sanxenxo

El rey Juan Carlos (85 años) ha vuelto a España para disfrutar, una vez más, de unos días de descanso en Sanxenxo. Esta vez, sin embargo, ha modificado su ruta, aterrizando primero en Vitoria para más tarde desplazarse a Vigo. Se trata de su sexta visita a nuestro país desde que se instaló en Abu Dabi en 2020.

Este pasado lunes, 20 de noviembre, el Emérito llegó al Aeropuerto de Vitoria alrededor de las 12 de la mañana, en medio de un amplio despliegue de seguridad, incluyendo funcionarios de la Guardia Civil. Apoyado en su equipo para evitar cualquier traspiés, Juan Carlos bajó las escaleras del avión y se subió a un vehículo que le esperaba a pie de pista para marcharse.

Tras varias horas en la ciudad vasca, Juan Carlos regresó a la pista del Aeropuerto de Vitoria sobre las 17:30, con dos horas y media de retraso respecto al horario inicial estimado. Allí cogió un vuelo a Vigo, nuevamente con fuertes medidas de seguridad y apoyado en su escolta de confianza.

El rey Juan Carlos, acompañado por Pedro Campos, ocupó el asiento de copiloto. Efe

El jet privado en el que viajó Juan Carlos era un Bombardier de VistaJet con matrícula VJT453. Aterrizó este lunes minutos después de las 11 horas en Vitoria -donde el Emérito suele pasar las revisiones médicas-, procedente de Ginebra.

En el aeropuerto de Vigo, donde aterrizó minutos antes de las 18:25 horas, ya anocheciendo, la expectación fue mínima, sin curiosos y con escasa cobertura mediática. Como en ocasiones anteriores, lo esperó en la pista su gran amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, quien llegó al aeropuerto de Peinador a las 17:30 horas.

A las 18:35 ambos abandonaron el aeropuerto con Juan Carlos en el asiento del copiloto y luciendo una cazadora azul. También le aguardaron en Peinador miembros de seguridad y de la tripulación del Bribón, con quienes tiene previsto navegar en la regata programada para el próximo fin de semana en el Real Club Náutico de Sanxenxo.

Una vez llegó a casa de Pedro Campos, se le vio saludar a los medios con un gesto con la mano y una sonrisa desde el asiento del copiloto.

Juan Carlos saludó a los medios que le esperaban en las inmediaciones de la casa de Pedro Campos con un gesto con la mano y una sonrisa. Efe

Como en el anterior viaje que hizo a Pontevedra, a finales del pasado mes de septiembre, también para participar en una regata, se prevé que el rey Juan Carlos reciba la visita de su hija mayor, la infanta Elena (59), de su hermana, Margarita de Borbón (84), y de otros familiares.

Aquel viaje fue su última visita a Pontevedra, pero no a España. Tras esa estancia en Sanxenxo, Juan Carlos regresó a nuestro país el 31 de octubre para asistir a la celebración familiar por el 18 cumpleaños de su nieta Leonor. El Emérito, no obstante, no fue invitado a la jura de la Constitución en el Congreso ni al acto institucional que hubo en el Palacio Real. En dicho viaje solo estuvo unas horas en Madrid, donde llegó procedente de Abu Dabi. Tras el festejo familiar voló a Londres.

