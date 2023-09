La curiosa imagen del príncipe Guillermo de Inglaterra junto a un Warhol de su abuela Isabel II

El príncipe de Gales, Guillermo de Inglaterra (41 años), se encuentra de visita en la ciudad de Nueva York para asistir a la Cumbre de Innovación del Premio Earthshot. El hijo de Carlos III (74) ha viajado solo sin su esposa, Kate Middelton (41), ni ninguno de sus tres hijos: George (9), Charlotte (8) y Louis (5).

Se trata de un viaje en solitario dentro de la agenda real del primogénito del rey de Inglaterra, quien ha mostrado su alegría por tener la oportunidad de volver a América. "Es tan bueno estar de regreso en los Estados Unidos... Nadie es más optimista e ingenioso que el pueblo estadounidense, por lo que es justo que revelemos a los finalistas del Premio Earthshotde este año en la ciudad de Nueva York", ha asegurado.

Precisamente durante la Cumbre, se revelarán los quince finalistas del Premio Earthshot 2023, cada uno de los cuales será elegible para recibir uno de los cinco premios de 1 millón de libras que se entregarán en la ceremonia de entrega del Premio Earthshot en Singapur el 7 de noviembre.

[Los príncipes Guillermo y Harry, más distanciados que nunca en el 26º aniversario de la fatídica muerte de Lady Di]

El cuadro fue pintado por Warhol en 1985. Gtres

Guillermo, como su padre, está muy concienciado con el cuidado del medioambiente. Durante su estancia en la ciudad por excelencia de los rascacielos, se ha podido reunir con diferentes expertos y líderes con el objetivo de buscar soluciones ante la crisis ambiental que está viviendo el planeta.

En una de las diferentes reuniones se ha producido una de esas imágenes para el recuerdo. Ha sido en la residencia oficial del cónsul general en Nueva York en la que de una de sus paredes cuelga un cuadro de la reina Isabel II de Andy Warhol. Es una obra que pintó el artista estadounidense en 1985 a raíz de una fotografía tomada a la monarca en 1977 con motivo de su Jubileo de Plata.

Los reporteros gráficos han inmortalizado al príncipe Guillermo junto a la obra de su abuela justo además cuando se cumple un año de su fallecimiento. La monarca británica falleció el 8 de septiembre, a los 96 años, en el Castillo de Balmoral. Su último adiós fue el mayor espectáculo de 2022.

La reina Isabel II y el príncipe Guillermo. Gtres

Guillermo estaba muy unido a ella y en su funeral le dedicó unas emotivas palabras: "He perdido a una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de conocer la sabiduría de la reina hasta mi quinta década [...] Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que me acostumbre a esta realidad de la nueva vida sin mi grannie", aseguró entonces.

El heredero al trono regresará a Reino Unido este miércoles 20 de septiembre, día en el que su padre viajará a Francia para una visita de Estado junto a su esposa, Camilla.

Sigue los temas que te interesan