Quiénes son los 12 ahijados de Felipe VI: de un anónimo a Ernesto de Hannover Jr. y Álvaro Fuster

Al contrario de lo que se pueda pensar, ser ahijado de Felipe VI (55 años) no es cuestión de tener sangre azul. Que se lo pregunten a Felipe López Sánchez (32), quien se casó el pasado fin de semana en la parroquia de Deva (Gijón) con Lorena Meana con la asistencia sorpresa del monarca. En 1990, con motivo de la primera edición del Premio Pueblo Ejemplar, el entonces Príncipe de Asturias acudió a San Esteban de Cuñaba al día siguiente de la entrega de los galardones que llevaban su nombre.

El municipio sólo tenía 30 habitantes y como hacía mucho tiempo que no nacía nadie, cuando don Felipe vio a una joven embarazada se interesó por ella. En una de esas visitas, el alcalde le preguntó al Príncipe si sería de su agrado apadrinarle. Él no puso ninguna objeción. Se iba a llamar Andrés, pero ante semejante noticia, los padres del hoy licenciado en Economía y Derecho optaron por ponerle Felipe. Desde entonces, el Borbón ha estado en permanente contacto con la familia, se han visto en otras tantas ocasiones y desde hace mucho su ahijado es uno de los invitados a los Premios Princesa de Asturias.

En total, Felipe VI tiene 12 ahijados. Los otros dos plebeyos son Martina Jáudenes y Álvaro Fuster. Con la primera, el vínculo estrecho proviene porque su padre es Eugenio Jáudenes, comandante de Iberia y compañero de regatas desde que Felipe VI era príncipe. La hija del piloto joven se casó con el empresario hostelero Luis Abascal Alía, también se optó por el factor sorpresa. Felipe VI acudió al enlace en Mallorca en el que casualmente una de las invitadas era Marta Gayá (75), amante del emérito Juan Carlos I (85).

Felipe VI, en julio de 2023. Gtres

Uno de los más íntimos amigos y confidentes de Felipe VI es Álvaro Fuster (53), el fiel escudero del royal cuado andaba enamoriscado de Eva Sannum (48) en la capital española. Ambos se conocen desde que estudiaron en el colegio Santa María de los Rosales. El monarca acudió en marzo de 2012 al enlace del empresario, que había tenido una larga relación con Anne Igartiburu (54) y con Beatriz Mira (43), quien fue novia de Carlos Baute (49) durante una década. Ante la llegada de su primer hijo Álvaro, le pidió a su amigo que fuera el padrino y aceptó inmediatamente. Sin embargo, por motivos oficiales no pudo asistir al bautismo de su ahijado Álvaro, que tiene dos hermanas, Beatriz y Victoria.

En 1983 aún no era mayor de edad, por lo que el príncipe Felipe fue escogido como padrino de Ernesto de Hannover Jr. (40), primogénito del díscolo príncipe alemán Ernesto de Hannover (69) y Chantal Hochuli (68), a quien le fue infiel con Carolina de Mónaco (66). La pareja se divorció y Ernesto, quien es también primo hermano de la emérita Sofía, pronunció el 'sí, quiero' a la princesa monegasca con quien tiene una hija, Alejandra (24). Debido a los escándalos y borracheras del noble teutón, Carolina decidió mantener la distancia y acude sin pareja a eventos sociales. No se han divorciado. Hannover hijo se casó hace seis años con la it girl rusa Ekaterina Malysheva.

A la derecha Ernesto de Hannover hijo y a la izquierda su hermano, Christian de Hannover en 2005.

También queda en familia su ahijado Constantino Alexios (24), hijo de su primo carnal Pablo de Grecia (56) y la milmillonaria Marie-Chantal Miller (55). El bautizo tuvo lugar en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía en Londres en abril de 1999. El joven se graduó el año pasado en la elitista universidad de Georgetown donde décadas antes habían estudiado su padre y su padrino.

Entre los royals también figuran otros nombres estrechamente vinculados a la Zarzuela. Por ejemplo, en el 2000, Felipe VI apadrinó a Victoria Federica (23) a quien bautizaron con agua del río Jordán -se trae expresamente desde Tierra Santa para los Borbones- en la pila del siglo XII de Santo Domingo de Guzmán en el Palacio Real de Madrid. La hija del extinto matrimonio Elena de Borbón (59) y Jaime de Marichalar (60) ejerce desde hace unos años como influencer.

Ese mismo año volvió a ejercer de padrino con María, hija de su prima hermana Simoneta Gómez-Acebo (54) y José Miguel Fernández-Sastrón (64), de quien se divorció hace 11 años. Poco después ejerció el mismo papel con Sofía, hija de Konstantin de Bulgaria (56) -cuarto de los cinco hijos del rey Simeón de Bulgaria (86) y la aristócrata Margarita Gómez-Acebo (88)- y María García de la Rasilla (53), con quien se casó en julio de 1994. Curiosamente, Konstantin es a su vez padrino de la infanta Sofía (16).

Victoria Federica. Gtres

Por orden cronológico entre las personas con sangre real, en 2001 fue el padrino de Miguel (21) -tercer varón de su hermana Cristina de Borbón (58) e Iñaki Urdangarin (55), quien se graduó en Biología Marina en la Universidad de Southampton en julio de este año. Está previsto que continúe sus estudios con una especialización en la localidad inglesa desde donde partió el Titanic en 1912.

Otro de sus grandes amigos es el príncipe Haakon Magnus de Noruega (50), compañero infatigable de muchas regatas, casado con la plebeya Mette-Marit (50) desde 2001. Cuando bautizaron a Ingrid Alexandra (19) don Felipe no pudo asistir a la capilla del Palacio Real de Oslo donde la joven tuvo otros ilustres padrinos como Harald V de Noruega, Victoria de Suecia o Federico de Dinamarca. Si las monarquías siguen intactas en las próximas décadas, Ingrid Alexandra será reina del país nórdico.

Cuando nació el primogénito de Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte, el príncipe accedió a apadrinar a Luis en 2005. El hijo de la infanta Pilar y la modelo están divorciados en la actualidad. Y ya en 2012 cogió entre sus brazos a Isabelle, hija de Carlos Felipe de Orléans (50) que desde hace varías décadas está en conflicto con Luis Alfonso de Borbón (49) ya que ambos se autoproclaman duques de Anjou y, por consiguiente, futuros reyes de Francia en el hipotético caso que se restableciera la monarquía. El hijo de Beatriz de Orleáns (82) o Beatriz Dior, como se la conoce popularmente, está casado con la noble portuguesa Diana Álvares Pereira de Melo (45).

