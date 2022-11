Marta Luisa de Noruega renuncia a representar a la Casa Real tras las últimas polémicas de su prometido

La princesa Marta Luisa de Noruega (51 años) ha tomado una drástica decisión en las últimas horas: dejará de representar a la Casa Real noruega en compromisos oficiales, después de las últimas polémicas protagonizadas por su prometido, el chamán estadounidense Durek Verret (47). Eso sí, conservará su título de Princesa.

"La princesa Marta Luisa quiere contribuir a una separación más clara entre sus propias actividades y su vinculación a la Casa Real. Por eso, de acuerdo con su majestad el rey y su familia más próxima, ha decidido que no realizará tareas oficiales para la Casa Real", tal y como reza el comunicado difundido a los medios de comunicación.

Marta Luisa, además, no se referirá a la Casa Real en sus canales en redes sociales, o en otras actividades comerciales. A excepción, se explica en el escrito, de la cuenta oficial de Marta Luisa en la red social Instagram.

"El Rey y la Reina desean agradecer a la princesa Marta Luisa el importante esfuerzo que ha realizado a través de su trabajo oficial durante décadas. Ha llevado a cabo su trabajo con esmero, calidez y gran compromiso”, aseguran desde la Casa Real noruega.

Verret, prometido de Marta Luisa desde junio -aún sin fecha de boda-, formará parte de la Familia Real cuando se case con ella, pero no tendrá ningún título ni representará a la Casa Real.

"La princesa Marta Luisa y Durek Verret estarán presentes en actos familiares, como cumpleaños, o en eventos deportivos, de acuerdo con la tradición de que la familia real participe de forma conjunta", se apostilla en el escrito.

Marta Luisa, de 50 años, y Verret, tres años menor y guía espiritual de famosos, revelaron su relación en mayo de 2019, días antes de iniciar una controvertida gira de charlas que recibió duras críticas, y la llevó a anunciar luego que dejaría de usar su título con fines comerciales.

Varias declaraciones de Verret en los últimos meses generaron de nuevo controversia en Noruega, como cuando aseguró que se curó del coronavirus gracias a un medallón especial, lo que provocó que algunas de las organizaciones con las que colaboraba la princesa suspendieran sus acuerdos.

Marta Luisa de Noruega durante un reportaje fotográfico en Estocolmo, en 2019. Gtres

Días antes de hacerse pública la decisión de la Princesa, Haakon de Noruega (49), hermano de Marta Luisa, dio explicaciones sobre la última polémica familiar, y envió un mensaje de apoyo a su futuro cuñado, aunque también admitió tener sentimientos encontrados: "Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable de la institución"

La princesa estuvo casada con el escritor noruego Ari Behn entre 2002 y 2017, cuando se divorciaron, y con él tuvo tres hijas: Maud Angelica, de 19 años; Leah Isadora, de 17, y Emma Tallulah, de 14.

Behn se quitó la vida la Navidad de 2019 a los 47 años, una tragedia que Marta Luisa pudo superar gracias a la ayuda de Verret, según reveló esta. Marta Luisa se ha visto envuelta en varias polémicas a lo largo de su vida, como cuando fundó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales.

