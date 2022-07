Alessandro Lequio carga contra Victoria Federica y cuestiona sus declaraciones acerca del rey Juan Carlos I

Alessandro Lequio (62 años), como Borbón por su rama materna, ha querido pronunciarse sobre la última portada y entrevista protagonizada por Victoria Federica de Marichalar (21). Este jueves, 21 de julio, un día después de que saliera el reportaje en el que se ve a la hija de la infanta Elena (58) como toda una amazona, el conde italiano ha recurrido a sus redes sociales para comentar lo que allí dice la joven royal.

"Victoria Federica, cuando leo estas entrevistas me entran los siete males al imaginarme que un día mi hija me diga que de mayor quiere ser influencer. Ser influencer es un trabajo en unos casos muy rentable… pero en ningún caso puede ser un plan de vida y menos un sueño de futuro", comenta Alessandro Lequio sobre el papel que se le ha atribuido a la sobrina del rey Felipe VI (54).

No obstante, en su entrevista con ¡HOLA!, Victoria Federica aclara que no se siente como tal, pero que sí conoce bien el trabajo por aquellos que se dedican a esta labor y forman parte de su círculo más cercano. La joven royal no quiere encasillarse ni se considera una influencer al uso.

Pero al margen de su creciente aparición en las redes sociales y la vida pública, Alessandro Lequio ha cuestionado unas declaraciones de Victoria Federica acerca de su abuelo, el rey Juan Carlos I (84).

"Me alegra que le gusten los caballos, pasión heredada de su madre, pero se equivoca cuando dice que también lo ha heredado de su abuelo. El rey Juan Carlos evidentemente ha montado a caballo, pero nunca ha tenido pasión por la hípica", explica el colaborador de El Programa de Ana Rosa.

Alessandro Lequio continúa con su explicación: "La gran pasión por los caballos era la que tenía mi bisabuela la Reina Victoria Eugenia (tatarabuela de Victoria Federica) y mi abuela la infanta Beatriz. El resto de la familia ha montado a caballo, pero sin pasión, excepto mi tío Marco Torlonia (el mejor jinete de la familia) y la infanta Elena que siempre le ha echado muchas ganas".

Las palabras de Lequio hacen referencia a las siguientes palabras de Victoria Federica: "La afición me viene de familia, ya que tanto mi madre como antes mi abuelo eran aficionados y muy buenos jinetes. De mi madre, que me inculcó esta afición, he aprendido y he heredado la pasión por los animales y el amor por la naturaleza en general".

En su segunda gran entrevista personal, Vic, como la llaman sus amigos, se muestra en confianza con el entorno campestre y muy aficionada por los animales. En las imágenes, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar (59) se muestra a lomos de un caballo y muy cariñosa con perros y aves. De la conversación no solo destacan las palabras que dedica a su madre, abuelo y amigos. Victoria Federica, demás, desvela que su gran sueño es formar su propia familia.

En pocos minutos, la publicación de Alessandro Lequio se ha llenado de un sinfín de 'me gusta' -como el de Ana Obregón (67)- y de varios comentarios por parte de sus followers. Algunos coinciden con su argumento, mientras que otros defienden a Victoria Federica.

