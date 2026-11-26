El cantante Manuel Carrasco, la actriz Silvia Abril y el presentador Jesús Vázquez serán los encargados de dar las campanadas de Nochevieja en La 1 de TVE, según se ha avanzado a medianoche de este miércoles en el programa "El perro verde", de Manu Sánchez.



Los tres toman así el relevo de Chenoa y los hermanos Muñoz, el dúo Estopa, que al año pasado cosecharon un gran éxito de audiencia tras imponerse, con una cuota de pantalla del 36,3 % y casi 2 millones de espectadores de diferencia, a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, las caras de las campanadas en Antena 3.



El anuncio lo ha hecho el humorista andaluz en directo desde el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, hasta donde se ha trasladado para presentar el programa.

Carrasco, Abril y Vázquez se disputarán así la audiencia con Ion Aramendi y María Lamela, elegidos para despedir 2026 y dar la bienvenida a 2027 en Telecinco y Cuatro desde la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, los nombres que por ahora han trascendido oficialmente por parte de los grupos de comunicación para transmitir las campanadas.



Pero no es la primera vez que la actriz Silvia Abril resulta la elegida por RTVE para recibir el Año Nuevo desde la Puerta del Sol, ya que estaba previsto que lo hiciera el año pasado junto a su marido, Andreu Buenafuente, que sufrió un episodio de estrés, que hizo que se cancelara el compromiso de la pareja.

El cantante onubense Manuel Carrasco, además de las campanadas, protagonizará también uno de los especiales de la corporación para las fiestas navideñas, 'Pueblo Salvaje', un espectáculo inspirado en su último álbum de estudio que combinará música, tecnología y una reflexión sobre la necesidad de reconectar con las raíces en un mundo dominado por las pantallas.



Jesús Vázquez también afronta este nuevo reto profesional en la televisión pública tras una larga trayectoria ligada a Mediaset España, donde estuvo al frente de algunos de los formatos más emblemáticos de Telecinco, como 'Operación Triunfo', 'La Voz' y 'Supervivientes'.



Ahora es uno de los rostros más destacados del entretenimiento de la corporación con programas como 'Benidorm Fest', 'El túnel: avanza y gana' y 'La Casa de la Música'.



Antes de las doce en punto de la Nochevieja, y para despedir el año, RTVE ha vuelto a confiar en Chenoa para presentar el especial de fin de año de La 1 en la que será la tercera gala conducida por la artista tras hacerlo en 2021, 2023 y 2025 en una gala que reunirá a cerca de un centenar de artistas nacionales e internacionales y en la que no faltarán la música, el humor y las sorpresas.