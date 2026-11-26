'Una hora con Lorena', el espacio de entrevistas de EL ESPAÑOL, da el salto al streaming en la plataforma gratuita Divergente

Una hora con Lorena, el formato de entrevistas producido por EL ESPAÑOL y conducido por la periodista Lorena G. Maldonado, da el salto a las plataformas de streaming.

Gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el diario digital y Divergente —la plataforma gratuita especializada en cine y formatos cortos—, los 18 episodios de la primera temporada estarán disponibles bajo demanda en España y Andorra a partir del próximo jueves, 26 de noviembre.

La alianza permite ampliar el recorrido audiovisual del programa más allá de los soportes propios de EL ESPAÑOL, donde las entregas seguirán disponibles de forma habitual.

En Divergente, el espacio contará con un carrusel editorial propio, identificado con el sello del periódico, y ocupará una posición destacada en su interfaz principal para facilitar el acceso a nuevos espectadores.

Estrenado el pasado 3 de julio, el formato —compuesto por entregas de en torno a una hora de duración— supera ya las 400.000 visualizaciones únicamente en el canal de YouTube de EL ESPAÑOL.

Por su plató han pasado nombres destacados de la cultura, el periodismo, la literatura y el cine en España, entre ellos Ana Milán, Paula Echevarría, Andrés Trapiello, Milena Busquets, Sandra Golpe, Manuel Jabois, Jonás Trueba, Julián Casanova, Beatriz Serrano, Isa Calderón, Alberto Conejero o Rafa Latorre.

Espacio para la conversación

El traslado del programa a esta ventana responde a una sintonía editorial entre ambas compañías.

"Con Una hora con Lorena queremos dar espacio a la cultura y sus protagonistas. Nuestro objetivo es ofrecer un programa de calidad para un público culturalmente inquieto", explica Lorena G. Maldonado, directora y presentadora del espacio.

"Una hora con Lorena recrea un ambiente íntimo para propiciar una conversación larga e interesante sobre temas muy diversos. Por ello creemos que Divergente es un aliado natural para llegar a ese tipo de público", añade.

Por parte de la plataforma audiovisual, Eduard Martí, director de Adquisiciones y Contenido de Divergente, subraya el valor periodístico de la incorporación: "Incorporar Una hora con Lorena refuerza nuestro catálogo con entrevistas de calidad y con una firma periodística de referencia como EL ESPAÑOL".

Alianza entre dos referentes

Para acompañar el estreno en la plataforma, ambas entidades impulsarán una estrategia conjunta de difusión en sus respectivos canales digitales y redes sociales con enlaces cruzados hacia el catálogo de Divergente.

Con este acuerdo, EL ESPAÑOL —grupo editor líder de la prensa digital en España con cabeceras como El Cultural, Magas, Invertia y Omicrono— consolida la distribución multiplataforma de sus producciones audiovisuales originales.

Por su parte, Divergente, propiedad de ISII Group, suma una propuesta de no ficción y conversación cultural a un catálogo gratuito centrado en cortometrajes, series y documentales de menos de 59 minutos accesibles desde cualquier dispositivo.