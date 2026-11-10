Abascal gana la batalla de las audiencias a Sánchez: bate el récord histórico de 'La Revuelta' con 4,8M de espectadores

La entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta' de TVE se ha convertido en la emisión más vista de la historia del programa de David Broncano, con una audiencia media de 4.815.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,6 %.

Según los datos de Barlovento Comunicación, Abascal supera así los 4.387.000 espectadores que reunió Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre, aunque no su cuota de pantalla del 33,9 %.

La entrevista a Abascal fue lo más visto del lunes en televisión, por delante de la que concedió el presidente del Gobierno a Javier Ruiz en La Séptima. La Revuelta con Abascal fue vista durante al menos un minuto por 8.670.000 espectadores únicos, lo que supone el 18,2 % de la población española.

Gracias a todos por vuestros mensajes de adhesión tras mi paso por @LaRevuelta_TVE https://t.co/PlPJFLJuhv — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 10, 2026

Una de las polémicas del programa fue que la formación política escogiera al público que asistió a la entrevista. A su llegada al Teatro Albéniz, varias personas le jalearon al grito de "¡presidente, presidente".

En el transcurso de la entrevista, el presentador lamentó haber cedido en este punto. "Me preocupa un pelín", le confesó a Ricardo Castella, director del programa que acompaña a Broncano en el escenario. La respuesta del público, eufórico ante cada respuesta del político, podía "validar" sus tesis.

Entre preguntas, el candidato a la presidencia del Gobierno tildó a Pedro Sánchez de "dictador" y lo responsabilizó del "crimen de Urda" por sus "decisiones políticas".

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