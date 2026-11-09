Anuncio de la Lotería de Navidad 2026. Loterías y Apuestas del Estado.

Una corazonada, un trasplante y dos desconocidos: así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026

La Navidad ya empieza a hacerse un hueco en el calendario y, como cada año, hay una fecha que marca simbólicamente el inicio de las fiestas: el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad.

El tradicional spot se ha presentado este viernes, 6 de noviembre, con una historia que vuelve a poner el foco en el valor de compartir y en los vínculos que permanecen en el tiempo.

Bajo el lema "Porque no se trata solo de ganar, sino de compartir aquello que queremos conservar para siempre y para todos", el anuncio de la Lotería de Navidad 2026 invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y "las corazonadas".

Anuncio Lotería de Navidad 2026: “Corazonada” [Oficial]

El protagonista del anuncio es Edu, un hombre que lleva mucho tiempo esperando una llamada que, cuando finalmente se produce, cambia su vida.

A partir de ese momento, algo parece cambiar en él. Comienza a comportarse de una manera diferente, se deja llevar por pequeñas corazonadas y empieza a mirar a quienes le rodean con otros ojos. Una transformación que desconcierta incluso a las personas de su entorno, que no terminan de entender qué le está sucediendo.

La historia arranca precisamente con esa espera y con las preguntas de quienes conocen a Edu, pendientes de saber cómo se encuentra. "Oye, ¿y cómo sigue Edu?", pregunta una mujer al comienzo del spot.

Poco después, una llamada anuncia que algo ha cambiado. Sin desvelar de inmediato todos los detalles, el anuncio va construyendo un relato en torno a ese giro inesperado y a las decisiones que Edu empieza a tomar desde entonces.

Un trasplante de corazón

La llamada que tanto esperaba Edu está relacionada con una noticia que le da una segunda oportunidad: ha recibido un trasplante de corazón.

A partir de ese momento, el protagonista comienza una nueva etapa en su vida, marcada por una sensibilidad diferente y por una serie de corazonadas que parecen guiar sus pasos. El órgano que ahora late en su pecho no solo le permite seguir adelante, sino que se convierte en el hilo conductor de una historia sobre la generosidad y la solidaridad.

Una corazonada

Las corazonadas adquieren un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Desde que recibe la llamada, Edu empieza a experimentar sensaciones y deseos que le llevan a actuar de una forma poco habitual.

Después de recibir el trasplante, Edu comienza a dejarse llevar por impulsos que antes no tenía. Uno de ellos le lleva hasta una administración de lotería, donde decide comprar un décimo de Navidad. No es una elección cualquiera: se trata del último número que queda disponible en el establecimiento.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2026. Loterías y Apuestas del Estado.

Pero lo que parece una compra fruto del azar termina convirtiéndose en el momento más emotivo de la historia.

Al salir de la administración, Edu se encuentra con una mujer que estaba buscando precisamente ese mismo número. Es el que compraba habitualmente su hermano, ya fallecido.

En lugar de quedarse con el décimo, el protagonista decide compartirlo con ella. Entonces le explica el motivo de su gesto: hace un tiempo, alguien compartió algo con él que le permitió seguir viviendo. Una referencia al corazón que ha recibido gracias a la donación de otra persona y que le ha dado una segunda oportunidad.

La mujer comprende entonces el significado de sus palabras y ambos terminan fundiéndose en un abrazo.

¿Dónde se ha rodado?

El anuncio de la Lotería de Navidad de este año tiene como escenario principal Santander, en Cantabria. La ciudad se convierte en el telón de fondo de la historia de Edu y permite reconocer algunos de sus rincones más emblemáticos a lo largo del spot.

Entre las localizaciones que aparecen en la campaña destacan la playa de El Sardinero, uno de los arenales más conocidos de la capital cántabra; la zona de Cañadío, muy popular por su ambiente y actividad hostelera, y el Paseo de Pereda, uno de los espacios más representativos del centro de la ciudad.