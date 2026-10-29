Ya es oficial: la mejor película de acción de la historia con 2 horas de duración ya está disponible en Prime Video

Las persecuciones a toda velocidad, las explosiones y un mundo al borde del colapso convirtieron a Mad Max: Furia en la carretera en una de las películas de acción más aclamadas del siglo XXI.

Dirigida por George Miller y protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron, esta producción australiana revolucionó el género con una propuesta frenética en la que prácticamente no hay tregua para el espectador.

Estrenada en 2015, la película recuperó el universo postapocalíptico de Mad Max y lo llevó a una nueva dimensión audiovisual. Su historia transcurre en un futuro desolador, en el que la escasez de agua y el combustible ha convertido la supervivencia en una lucha constante.

'Mad Max: Fury Road' EE

En ese escenario, los vehículos blindados, las bandas violentas y el control de los recursos determinan quién tiene el poder y quién está condenado a obedecer.

Con una duración de aproximadamente dos horas, la cinta apuesta por una narración directa y una sucesión de escenas de acción que destacan por su espectacularidad. Lejos de depender exclusivamente de los diálogos, George Miller construye buena parte del relato mediante imágenes, persecuciones y enfrentamientos.

La trama gira en torno a Max Rockatansky, un hombre solitario marcado por las tragedias de su pasado que intenta sobrevivir en un entorno dominado por la violencia.

Su camino se cruza con el de Imperator Furiosa, una guerrera que decide rebelarse contra Immortan Joe, el tiránico líder de una comunidad que controla el agua y mantiene sometida a la población. El personaje de Furiosa, interpretado por Charlize Theron, ocupa un lugar central en la narración.

Uno de los motivos por los que Mad Max: Furia en la carretera se ha convertido en una referencia del género es su manera de concebir la acción. El director, creador de la saga, apostó por combinar efectos prácticos, especialistas, vehículos construidos para el rodaje...

El resultado es una sucesión de persecuciones en las que el espectador puede seguir el movimiento de los personajes incluso en medio del caos.

La cinta también obtuvo un importante reconocimiento en la industria cinematográfica. En la 88º edición de los Premios Óscar, celebrada en 2016, recibió diez nominaciones y consiguió seis estatuillas, entre ellas, las de mejor montaje y maquillaje y peluquería.

La película está disponible en Prime Video en España. Con sus 120 minutos de duración, es una propuesta para quienes buscan una película de acción intensa, con persecuciones espectaculares y un universo postapocalíptico que no concede demasiados respiros.