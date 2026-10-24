España roza la victoria en Eurovisión Junior 2026 con Lucas Paulano: Armenia se alza con el triunfo en Malta

Eurovisión Junior 2026 ya tiene ganador. Armenia se ha alzado con la victoria en el festival infantil de la canción, celebrado este sábado, 24 de octubre, en Malta.

Su representante, Noré, ha conquistado el mini micrófono de cristal con 'Boo', una propuesta que ha conseguido un total de 202 puntos.

España, por su parte, ha firmado una magnífica segunda posición gracias a Lucas Paulano, que ha defendido 'Cuore Bello' con una actuación que ha estado a la altura de las expectativas.

Francia ha completado el podio en una noche llena de emoción, música y talento.

Lucas Paulano en la final de Eurovision Junior 2026. RTVE

La localidad maltesa de Ta' Qali ha reunido a 16 niños y adolescentes de diferentes países europeos en una nueva edición del certamen.

Una de las principales novedades de este año ha sido su emisión por primera vez en prime time, el horario nocturno habitual de Eurovisión de adultos.

Un cambio que ha permitido trasladar el espectáculo a una franja más cercana a la de su versión sénior y que ha convertido la velada en una cita especialmente esperada para los seguidores del festival.

España llegaba a la gran final con grandes expectativas puestas en Lucas Paulano.

El joven artista, de tan solo 10 años y originario de Jaén, se había situado entre los favoritos gracias a una canción cargada de sentimiento y a una voz que ha destacado durante toda su aventura eurovisiva.

Lucas Paulano brilla en Malta

El representante español ha sido el encargado de cerrar las actuaciones de la noche.

Después de la participación de Georgia, el jienense ha subido al escenario del Malta Fairs & Conventions Centre para interpretar 'Cuore Bello', una emotiva balada cuyo título se traduce como 'Te quiero, te quiero'.

Lejos de dejarse llevar por los nervios de una cita tan importante, Lucas ha ofrecido una actuación impecable.

Su potencia vocal y la calidad de su interpretación han sido dos de los aspectos más destacados de su paso por el escenario, donde ha conseguido transmitir la emoción de la canción y conectar con el público presente.

La gran ovación recibida tras su actuación ha confirmado que el español había conseguido conquistar a los espectadores.

Una respuesta que reforzaba las buenas sensaciones con las que llegaba a la final y que mantenía intactas las esperanzas de España de hacerse con la victoria.

Finalmente, el resultado de las votaciones ha situado a Lucas en una meritoria segunda posición, con la que España vuelve a demostrar su capacidad para competir entre los favoritos del festival infantil.

Armenia se lleva el triunfo

Aunque la actuación española ha dejado muy buenas sensaciones, el triunfo ha terminado viajando hasta Armenia.

Noré ha logrado imponerse con 'Boo', una propuesta que ha convencido a los votantes y que le ha permitido alcanzar los 202 puntos necesarios para proclamarse ganador de Eurovisión Junior 2026.

Francia, mientras tanto, ha cerrado el podio de una edición que ha vuelto a poner de manifiesto el talento de las nuevas generaciones de artistas.

España se despide así de Malta con una segunda posición que sabe a éxito. Lucas Paulano ha cumplido con las expectativas y ha firmado una actuación que le consolida como uno de los grandes protagonistas de la noche.

Aunque el mini micrófono de cristal no ha terminado en manos españolas, el joven cantante ha conseguido llevar a nuestro país hasta lo más alto de la clasificación en una edición especial para el certamen.