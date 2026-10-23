Ya es oficial: la mejor película de terror de la historia con una duración de 1 hora y 45 minutos ya está disponible en Netflix

Una sesión de ouija, una adolescente y una presencia que parece negarse a abandonar su hogar. Con estos ingredientes Paco Plaza construyó una de las películas españolas de terror más reconocibles de los últimos años.

Verónica, estrenada en 2017, convirtió una historia inspirada libremente en el conocido caso de Vallecas en una inquietante experiencia cinematográfica que continúa despertando interés entre los aficionados del género.

La película sigue a Verónica, una joven que vive en Madrid junto a su madre y sus tres hermanas pequeñas. En plena adolescencia, la protagonista intenta hacerse cargo de los niños mientras que su madre trabaja.

Un fotograma de Verónica. Netflix

Todo comienza a torcerse cuando participa con unas compañeras en una sesión de ouija durante un eclipse solar. Lo que parecía un juego termina convirtiéndose en el comienzo de una sucesión de fenómenos extraños.

Verónica empieza a percibir una presencia amenazante y a experimentar situaciones cada vez más aterradoras, mientras intenta proteger a sus hermanos y averiguar qué está ocurriendo realmente dentro de su casa.

Uno de los elementos que distinguen a Verónica es que el terror no se limita a los sobresaltos. Paco Plaza construye una atmósfera opresiva a través de los espacios cotidianos, los silencios y la sensación de vulnerabilidad de una adolescente que no encuentra a quién acudir.

La historia combina así el miedo sobrenatural con los problemas familiares y la soledad de su protagonista.

La interpretación de Sandra Escacena, que encarna a Verónica, es uno de los pilares de la película. Junto a ella aparecen Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero y Ana Torrent, que completan el reparto de una cinta en la que la vida familiar desempeña un papel fundamental.

El largometraje toma como punto de partida el llamado caso de Vallecas, un suceso relacionado con fenómenos paranormales que tuvo repercusión en España. No obstante, se trata de una obra de ficción inspirada libremente en esos acontecimientos, no de una reconstrucción documental de los hechos.

Con aproximadamente una hora y 45 minutos de duración, Verónica ofrece una historia de terror que apuesta por la tensión progresiva y por el miedo que nace dentro del hogar.

Para quienes buscan una película española capaz de crear una atmósfera inquietante sin depender exclusivamente de los sustos repentinos, sigue siendo uno de los títulos más destacados del género.

Actualmente está disponible en Netflix bajo suscripción, así como en Prime Video o SkyShowtime. También puedes optar por verlo en abierto en la plataforma de RTVE.