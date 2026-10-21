'Supervivientes All Stars' bate récord de audiencia el día que Yola Berrocal se quedó desnuda en directo ante toda España

Supervivientes All Stars vivió este martes su mejor noche de la edición. Lo hizo con una gala en la que Yola Berrocal protagonizó un surrealista desnudo integral en mitad de la prueba de recompensa.

El reality de Telecinco lideró el prime time con un 16% de share. La gala, presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela, ganó a En tierra lejana (13,3%), que sigue fuerte en Antena 3.

En horario de coincidencia, Supervivientes también supera a la ficción con un 14,6% frente al 13,3%. Además, Código 10 marca un 8,9% con la entrevista en directo a la 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Peor le fueron las cosas a Henar Álvarez, puesto que Al cielo con ella marca mínimo con un 6,7% en La 1.

Pero, como se decía al principio, la protagonista de la noche fue Yola Berrocal. La concursante obligó a la dirección del programa al cortar la imagen, redirigiendo el tiro de cámara.

MÁXIMO de cuota y espectadores para #TierraDeNadie6 en la noche de @telecincoes con un 16%, 908.000 y 2.219.000 espectadores únicos 🎣 LÍDER con +3.9 puntos sobre la 2ª cadena 🏝️ 20.8% entre las mujeres #QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/z3oGapfyrH — Dos30' (@Dos30TV) October 21, 2026

Y es que el juego consistía en embadurnarse de barro lo máximo posible, con el objetivo de transportar la mayor cantidad hasta la meta.

Aquel revolcón en el barro tenía como recompensa una suculenta hamburguesa.

Y lo cierto es que Yola se lo tomó muy en serio, porque se metió barro por todas las partes del cuerpo, incluidas las zonas íntimas, aprovechando los resquicios que le dejaba el bikini, tanto en la parte superior como en la inferior.

De hecho, se metió barro hasta en las bragas, que acabó quitándose para vaciar todo el barro acumulado en ellas dentro del cubo.

Yola Berrocal se quita la parte inferior del bikini para vaciar el barro acumulado. Captura Telecinco

"A Yola le está viniendo grande el bañador", dijo Jorge Javier, mientras que María Lamela bromeaba: "Yola tiene 3 tetas. Se está metiendo barro en sus partes".

"¡Ay, por favor! ¡El chumino! Un chumino volador", seguía diciendo Jorge desde Madrid. "No podemos tapar el sol con un dedo. Hemos visto un c... en directo". Y ojo, porque Yola arrasó al convertirse en la ganadora de la prueba al trasladar 22,6 kilos de barro.

Motos resiste al fútbol

Por otra parte, en el access, El Hormiguero resistió la embestida del fútbol. El programa de Pablo Motos lideró con un 12,9% con la visita de Leonor Watling y Lucía Caraballo.

La Revuelta de Broncano volvió a sufrir la competencia con la Champions, quedándose en el 'unidígito' (9%), por detrás de Horizonte.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en @antena3com con un 12.9% de share y una media de 1.584.000 espectadores 🐜 Termina por encima del 15% de share 🐜 Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa #QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/3kCg0nkrnA — Dos30' (@Dos30TV) October 21, 2026

La primera derrota del @FCBarcelona_es de la temporada en @ChampionsLeague firma un 10.1%, 1.245.000 y 51.5% de fidelidad ⚽️ 3ª opción sobre todas las cadenas aún emitiéndose en #Movistar ⚽️ LÍDER absoluto entre los hombres con un 14.5% #QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/IC351u97bm — Dos30' (@Dos30TV) October 21, 2026

El programa de Iker Jiménez fue segunda opción con un 10,8% en Cuatro.

El fútbol, como decimos, alteró la franja. El PSG-Barça firmó un 10,1% en Movistar Plus+, convirtiéndose en la tercera opción sobre todos los canales. También jugó el Atleti con el Stuttgart y el Villarreal con el Liverpool.