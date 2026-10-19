Ibai Llanos en la promo de La Velada del Año para Netflix. Cedida a EL ESPAÑOL

Ibai Llanos alcanza un acuerdo con Netflix: 'La Velada del Año' se retransmitirá por la plataforma durante 3 años

Netflix da un paso más en su apuesta por los grandes eventos en directo y se convierte en la nueva casa de La Velada del Año. La plataforma ha anunciado que retransmitirá las próximas tres ediciones del espectáculo creado por Ibai Llanos, correspondientes a los años 2027, 2028 y 2029.

Un acuerdo que abre una nueva etapa para una cita que ha pasado de ser un evento de boxeo entre creadores de contenido a convertirse en uno de los fenómenos más multitudinarios del entretenimiento digital.

La incorporación de Netflix supone un cambio importante en la distribución del evento, que hasta ahora se había retransmitido principalmente a través de Twitch, en el canal de su creador. La sexta edición, celebrada en 2026, amplió su alcance con emisiones también en YouTube y TikTok.

A partir de 2027, el espectáculo dará el salto a la plataforma de streaming, con la posibilidad de llegar a una audiencia internacional más amplia.

El propio Ibai Llanos ha recordado cómo comenzó esta aventura y la dimensión que ha alcanzado cinco años después. «En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar.

Ibai Llanos en la promo de La Velada del Año para Netflix. Cedida a EL ESPAÑOL

Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible», ha afirmado el creador de contenido.

El anuncio llega después de varios años de crecimiento sostenido, tanto en el número de espectadores que siguen las retransmisiones como en la dimensión de sus eventos presenciales.

La Velada del Año se ha convertido en una de las grandes citas anuales para las comunidades digitales de España y Latinoamérica, reuniendo a algunos de los creadores de contenido más populares del momento.

Las cifras reflejan esta evolución. La quinta edición, celebrada en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos.

Además, la audiencia media ha experimentado un notable incremento desde sus comienzos: de cerca de un millón de espectadores en 2021 a más de seis millones en 2026.

De Twitch a Netflix: la evolución de un fenómeno digital

Cuando Ibai Llanos puso en marcha La Velada del Año en 2021, la propuesta giraba en torno a combates de boxeo protagonizados por creadores de contenido.

La iniciativa buscaba trasladar parte de la expectación de las comunidades digitales a un espectáculo deportivo en el que los participantes se preparaban durante meses para subirse al ring.

Con el paso de las ediciones, el formato ha ido creciendo hasta incorporar actuaciones musicales, grandes producciones audiovisuales y una puesta en escena cada vez más ambiciosa.

Ibai Llanos en la promo de La Velada del Año para Netflix. Cedida a EL ESPAÑOL

El resultado es un evento que combina deporte, música y entretenimiento, con una comunidad de seguidores que espera cada año conocer quiénes serán los participantes y los artistas invitados.

Ese crecimiento también se ha trasladado a los recintos elegidos para celebrar las veladas.

De un primer evento de dimensiones reducidas, La Velada del Año ha pasado a llenar algunos de los estadios más importantes de España, entre ellos el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

La expansión de su formato ha permitido que el proyecto trascienda el ámbito de las retransmisiones en directo y se convierta en una cita capaz de congregar a miles de personas presencialmente, además de millones de espectadores conectados desde sus casas.

Una nueva etapa para el evento de Ibai Llanos

La llegada a Netflix marca ahora otro punto de inflexión en la trayectoria de La Velada del Año.

La plataforma amplía su apuesta por los contenidos capaces de generar conversación y atraer a grandes audiencias en un mismo momento, mientras que el evento de Ibai Llanos abre una nueva vía para llegar a espectadores que quizá no siguen habitualmente las retransmisiones en Twitch.

La incorporación a la plataforma también refleja la evolución de un formato que, desde su nacimiento, ha redefinido la relación entre los creadores digitales, el entretenimiento en directo y las grandes audiencias.

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por una comunidad de internet se ha convertido en un espectáculo de gran formato con capacidad para reunir a millones de personas ante una misma retransmisión.

El acuerdo para las ediciones de 2027, 2028 y 2029 garantiza la continuidad del proyecto en los próximos años y consolida su posición dentro del panorama del entretenimiento digital.

También supone un cambio en la relación entre las plataformas tradicionales de streaming y los creadores de contenido, cuyos proyectos han demostrado su capacidad para movilizar audiencias millonarias.

Desde su primera edición, La Velada del Año ha multiplicado sus cifras y dimensiones hasta convertirse en uno de los acontecimientos más destacados del calendario digital en español.

Ahora, con Netflix como nueva plataforma de retransmisión, el evento de Ibai Llanos se prepara para iniciar una etapa en la que su alcance internacional será uno de los grandes retos de futuro.