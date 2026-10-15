Cristina Pedroche confirma que presentará las Campanadas de Atresmedia: ¿será Chicote otra vez su compañero desde Sol?

Cristina Pedroche ha iniciado la cuenta atrás a las Campanadas 2026-2027, una de las citas televisivas más importantes (cada vez más) del año.

La presentadora y colaboradora de Zapeando confirmó este miércoles que volverá a liderar la retransmisión de las doce campanadas para Atresmedia.

Lo hizo exactamente 78 días antes del próximo 31 de diciembre, en respuesta a la pregunta de Pablo Motos en El Hormiguero, adonde acudió junto a su marido Dabiz Muñoz.

"¿Vas a presentar las Campanadas?", quiso saber el valenciano. Y aunque en un primer momento Cristina intentó darle algo de emoción al asunto, no se hizo mucho de rogar al anunciar que volverá a recibir al Año Nuevo desde Sol: "¡Pero cómo no!".

Esta será la decimotercera ocasión que Cristina dará las Campanadas en televisión. Las últimas diez han sido con Alberto Chicote.

Por ahora, el grupo todavía no ha oficializado que el cocinero vaya a ser su compañero o si, por el contrario, optará por buscar una nueva alternativa.

"Sé que va a haber un año que me digan que lo va a hacer otro y me voy a llevar un disgusto... Porque de verdad que disfruto mogollón", reconocía Chicote hace ahora justo un año.

Desde que debutase en 2014 junto a Frank Blanco en laSexta, Pedroche se ha convertido en todo un icono de la Nochevieja.

Ella y el halo de misterio que siempre envuelve su vestido, toda ya una tradición cada 31 de diciembre.

Cristina Pedroche junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Antena 3

Gracias al 'efecto Pedroche', Antena 3 consiguió ser la primera cadena privada en arrebatar a TVE la hegemonía histórica en las Nocheviejas.

El canal de San Sebastián de los Reyes lideró en 2021, 2022 y 2023.

No ocurrió así en 2024, cuando Broncano y Lalachus devolvieron el primer puesto a TVE, ni el año pasado, cuando Chenoa y Estopa lograron una victoria clara.

En 2025, por cierto, Atresmedia decidió hacer algo inédito: unificar las Campanadas en Antena 3 y laSexta.

Primera confirmada

Cristina Pedroche es, por ahora, el único nombre confirmado para esta Nochevieja. En las próximas semanas, el resto de canales irán desvelando sus bazas para una de las noches más importantes del año.

Hay que recordar que la televisión pública eligió el año pasado a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, pero la baja médica del cómico hizo que en Prado del Rey se tuviera que cambiar los planes a contrarreloj. Y no le salió nada mal.

Mediaset, por su parte, volvió a sacar las Campanadas de la mítica Puerta del Sol para llevarlas a la estación de Formigal.

Sandra Barneda y Xuso Jones fueron los encargados de acompañar a los espectadores de Telecinco y Cuatro en los primeros momentos de 2026. La retransmisión firmó datos muy pobres: un 3% en Telecinco y un 1,1% en Cuatro.