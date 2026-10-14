RTVE desvela los concursantes del Benidorm Fest mientras España mantiene la incógnita sobre su vuelta a Eurovisión

RTVE ha dado el pistoletazo de salida a la sexta edición del Benidorm Fest al desvelar los nombres de los 18 concursantes del certamen, que se celebrará entre el 23 y el 30 de enero de 2027.

Como ya ocurrió el año pasado, cuando España se retiró de Eurovisión por la participación de Israel, el Benidorm Fest seguirá adelante en la cadena pública, independientemente de la decisión del Consejo de Administración de RTVE sobre la presencia española en el festival.

El máximo órgano del ente público ratificará, a priori, la decisión de su presidente, José Pablo López, de seguir boicoteando el festival por incluir a Israel.

Por lo tanto, salvo sorpresa final, España volverá a causar baja por segundo año consecutivo en Eurovisión.

Esa decisión se tomará previsiblemente en la reunión que celebrará el Consejo este jueves 15, según asegura Europa Press.

Durante su comparecencia en el Congreso el mes pasado, López consideró que los cambios que ha hecho Eurovisión son insuficientes para que RTVE cambie su postura al respecto.

Por ahora, Irlanda ha confirmado que no irá a Eurovisión. Sí volverá Países Bajos mientras que Bélgica continuará participando pese a amenazar con irse.

La Corporación sigue en su empeño de hacer que el Benidorm Fest tenga una entidad propia, al margen de Eurovisión.

Sin embargo, el concurso pinchó el año pasado al no tener el aliciente de ser la preselección al festival, y cayó a su peor dato de audiencia de la historia con su final.

Para esta edición, RTVE recibió 900 canciones durante los 115 días que permaneció abierto el plazo de inscripción, de las cuales unas 350 llegaron en las últimas 24 horas.

Los 18 concursantes

Entre los 18 concursantes que participarán en el Benidorm Fest 2027 destacan los nombres de Merche, que el año que viene celebrará 25 años en el mundo de la música, e Isabel Aaiún, conocida por el tema Potra Salvaje.

También concursarán la puertorriqueña Gale, compositora del Superestrella de Aitana; Andrés Ceballos, exlíder de DVicio que desarrolla ahora carrera en solitario como Andrés Koi; Bombai y Ladilla Rusa.

Además, Vicco regresa al certamen después de hacerlo en 2023 con su famosa Nochentera.

Alba Morena, Chema Rivas, Dani Dicostas, Fran Tuduri, Pipiolas, Polo Nández y Sebastián Llosa, Rossa, Sara Abad, SEV'S, Suzete y Tami Tamako.