Mediaset redobla su apuesta por la política: Risto Mejide presentará un nuevo programa en el prime time de Cuatro

Mediaset quiere seguir exprimiendo la fórmula que ha llevado a Cuatro a firmar uno de los mejores momentos de audiencia de su historia.

La segunda cadena del grupo lleva meses superando a laSexta gracias a una apuesta por la actualidad política que se sustenta en tres pilares fundamentales.

Estos son Nacho Abad, al frente de En boca de todos por las mañanas; Risto Mejide, con Todo es mentira en la sobremesa, e Iker Jiménez, que ha catapultado los datos de la cadena en la noche con Horizonte.

Ahora, el grupo audiovisual con sede en Fuencarral da un paso más en esta estrategia y encarga a Risto Mejide un nuevo programa de actualidad en directo: El Comité.

El formato, que tendrá una emisión semanal en horario de máxima audiencia, llegará después de Horizonte y se plantea como una extensión de Todo es mentira.

Según explica Mediaset, El Comité nace a partir de la sección El comité de expertos de Todo es mentira, en la que especialistas de distintas disciplinas analizan los principales asuntos de la actualidad.

Al igual que el programa de sobremesa, el nuevo formato llevará el sello de Vodevil, la productora creada por Risto Mejide tras la ruptura de La Fábrica de la Tele con Mediaset.

Por el momento, la compañía no ha desvelado ni la fecha de estreno ni el día de emisión.

No obstante, la cadena podría optar por enfrentar El Comité a La Mesa, el espacio de Cristina Pardo en laSexta, los miércoles, una noche en la que Cuatro suele apostar por el cine o por la combinación de Horizonte con El Chiringuito con la Champions.

'El comité de expertos' de 'Todo es mentira'. Mediaset España

Cada entrega reunirá a un grupo de expertos que analizará las principales cuestiones de la actualidad política, económica, judicial, social e internacional, desde el conocimiento y la experiencia profesional de sus participantes.

El programa arrancará con un editorial de Risto Mejide, que dará paso a los principales asuntos de la noche.

A partir de ahí, el presentador planteará preguntas, confrontará distintas posiciones y presidirá el comité de expertos, integrado por un núcleo estable de especialistas al que se incorporarán nuevos perfiles en función de los temas abordados.

Políticos, economistas, científicos, diplomáticos, expertos en relaciones internacionales, jueces, militares y periodistas de investigación, entre otros profesionales, aportarán datos, conocimientos y contexto, además de claves para anticipar posibles escenarios.

La periodista Bea Márquez. Redes sociales

El Comité contará también con reporteros que ofrecerán información obtenida sobre el terreno mediante trabajos de investigación, conexiones en directo, testimonios y declaraciones de los protagonistas.

El nuevo espacio de Cuatro también contará con Bea Márquez.

La que hasta ahora era reportera de Ancha es Castilla-La Mancha, el programa de Castilla-La Mancha Media, se incorporará al equipo para dar paso a los distintos contenidos del formato.